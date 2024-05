«¡Amigo date cuenta!»: Benjamín Vicuña protagoniza video promocional de la serie «Bridgerton» y aconseja al protagonista

Recientemente, Benjamín Vicuña llamó mucho la atención tras protagonizar «Colin date cuenta», un video promocional de Netflix por la tercera temporada de «Bridgerton».

De este modo, el actor nacional, quien es presentado como Lord Benjamín, se da cuenta de que Colin Bridgerton no actúa bien para conquistar a Penélope, por lo que entrega algunos consejos para que pueda lograrlo.

El primer consejo de Vicuña fue no ser jote. «Si estai’ sintiendo cosas por Penélope, si te empezó a gustar de verdad, no te las podi’ jotear a todas po», luego, al ver a una mujer, expresó: «Yo sé que cuesta pero, ¡No, no, no!».

También le señaló que si se ve linda deber decírselo. «¿Querí’ que te dé unos datos ahí? ¿Unos tips? Fíjate en mi Tinderton, está Bridgiton», indicó.

El tercer consejo de Benjamín Vicuña para Colin Bridgerton fue ser claro con sus emociones. «La vai’ a perder (…) te estai’ confundiendo y la estai’ confundiendo a ella», señaló.

Además, tras darse cuenta de que Penélope tiene otro pretendiente, Lourd Benjamín le advirtió: «Si Pen se casa con el otro es porque no te avivaste. ¡Amigo date cuenta! Ella te ama».

Ante esto, Colin entró en razón y fue a buscarla, lo que desencadenó la alegría de Vicuña.

Ya está disponible la tercera temporada de «Bridgerton»

Luego de dos años de espera, ya está disponible en Netflix la tercera temporada de la popular serie de época «Bridgerton».

Esta nueva entrega promete tener aún más romance, intriga y escándalos. Cabe destacar que el foco está puesto en la búsqueda del amor para Colin Bridgerton.

Es importante mencionar que el 13 de junio llegará a Netflix la segunda parte de la tercera temporada de «Bridgerton».

También te puede interesar: Revelan las primeras fotos de la segunda temporada de The Last of Us: Así se verá el personaje de Pedro Pascal.