Milf se despide de las pantallas de TV+: esta sería la emotiva aparición de Claudia Conserva en su exprograma

Este viernes se llevará a cabo el último capítulo de Milf luego de varios años de emisión. En este sentido, se informó que se transmitirá en su horario normal a las 19:00 horas. Esta ocasión estará marcada por el regreso de Claudia Conserva a la televisión y por múltiples emociones según informó Página 7.

Además, este episodio estarán presentes las panelistas Francisca Conserva, Berta Lasala y Aranzazú Yankovic, quienes analizarán distintos momentos que enfrentaron en el programa. Entre ellos la trágica enfermedad que tuvo que enfrentar Claudia Conserva según consignó el medio ya nombrado.

Asimismo, este programa contará con un interesante invitado. Se trata de Quique Neira quien cantará su éxito «Pensando en ti», el que adaptará a «Pensando en Milf»

El capítulo finalizará con un video de despedida de Claudia Conserva, quien entrará al estudio definiendo al programa como «una isla en medio del mar«.

Es importante mencionar que este programa que se comenzó a emitir en abril del 2017 será remplazado por un nuevo espacio que será conducido por Conserva.

El nuevo programa de Claudia Conserva

El nuevo programa que conducirá la reconocida animadora en TV+ es Claudia Conversa que será estrenado el 12 de junio.

«Siempre he sido afortunada y he podido crear espacios que coinciden con lo que me está pasando. El haber vivido esta enfermedad, cáncer triple negativo, abrió mi interés por otros temas que tienen que ver con el autocuidado y la preparación para poder vivir en buenas condiciones mentales y físicas los años que me quedan», explicó Claudia Conserva según consignó Pudahuel.

Además, según consignó el medio ya nombrado, el programa contará con la presencia de otros destacados rostros, como el actor Álvaro Morales, Pollo Valdivia y la voz en off de Gilberto Gil.

De este modo, Claudia Conversa se transmitirá de lunes a viernes en las pantallas de TV+.