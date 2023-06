«Cuando hay amor todo se puede»: la inesperada aparición de Marcianeke en show erótico de Ignacia Michelson

Ignacia Michelson y Marcianeke han dado bastante que hablar durante los últimos días, después de su quiebre con el artista urbano y las múltiples declaraciones de la ex chica reality en redes sociales.

En ese contexto, la pareja volvió a ser noticia debido a la presencia del cantante en un reciente show de la modelo chilena. Ignacia Michelson realizó una sensual presentación en el conocido Passapoga, a la que llegó el intérprete de «Qué Pasa?» en la madrugada de este viernes.

¿Hay posibilidades de que Ignacia Michelson y Marcianeke continúen un nuevo romance?

Fue a las 2:27 horas de este viernes cuando la exportada de Playboy México finalizó su erótico show que duró 14 minutos y se dirigió a los camarines del local nocturno para conversar con Las Últimas Noticias (LUN).

«Me encanta bailar cosas sensuales, me encanta el tecno, la electrónica es mi pasión, soy DJ, eso es lo que más me mueve», confesó la chiquilla después de bajarse del escenario. «Me pidieron otra vez, siempre quieren más de Nacha, no se aburren de mí», aseguró Ignacia Michelson en diálogo con el medio antes mencionado.

Tras estas declaraciones, la modelo nacional fue consultada por su relación con Marcianeke. «Bueno, a Matías (nombre del artista urbano) se le va a er por acá… viene», adelantó la DJ antes de que el cantante urbano dijera presente en los camarines.

Esta inesperada presencia del artista nacional generó la euforia de las otras bailarinas presentes. Todas ellas comenzaron a gritar y a grabar el momento que protagonizaron Marcianeke e Ignacia Michelson, quienes se saludaron con un beso. «¡Qué emoción!, yo los sigo en TikTok», lanzó una de las chiquillas que se presentaron en el Passapoga.

Tras ser consultada por la posible reconciliación, Ignacia Michelson contó la firme. «O sea, nos amamos, cuando hay amor todo se puede… estamos volviendo de a poquito», manifestó la ex chica reality. Incluso, ella confirmó que la presencia de Marcianeke para ver su show significaba mucho.