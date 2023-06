Claudia Conserva: este es el nombre y la fecha de estreno del nuevo programa que conducirá en TV+

Durante el último tiempo Claudia Conserva está en el centro de atención. Esto se debe a que recientemente anunció que logró vencer al cáncer de mamas que padecía.

En este sentido, mucho se ha especulado sobre su regreso a la televisión.

De hecho, ella misma se ha referido a su vuelta laboral.

«Decidí que volvería a trabajar una vez terminado el tratamiento y cuando me sintiera preparada. Ya pasó un tiempo y el año más difícil de mi vida, y aquí estoy, preparando mi regreso con muchas experiencias nuevas y una visión distinta de lo que significa vivir«, escribió Claudia Conserva hace un tiempo en Instagram. Además, le agradeció a TV+ por esperarla en su difícil momento.

Este es el nombre y la fecha de estreno del nuevo programa que conducirá Claudia Conserva

Desde TV+ ya anunciaron que el nuevo programa que protagonizará Conserva se llamará «Claudia ConVersa».

Además, en conversación con El Mercurio, la animadora reveló nuevos detalles.

«Siempre he sido afortunada y he podido crear espacios que coinciden con lo que me está pasando. El haber vivido esta enfermedad, cáncer triple negativo, abrió mi interés por otros temas que tienen que ver con el autocuidado y la preparación para poder vivir en buenas condiciones mentales y físicas los años que me quedan», explicó Claudia Conserva según consignó Pudahuel.

Cabe destacar que Conserva también confirmó que el espacio contará con la participación de varios personajes.

«Regresa la voz en off de Gilberto Gil, un personaje muy querido y recordado de la época del Pollo en conserva. También estará el actor Álvaro Morales en su faceta culinaria y el Pollo (Valdivia, su marido) presentando actualidad de manera didáctica y simple», agregó la animadora.

Cabe destacar que este nuevo programa que está marcado por el retorno televisivo de Claudia Conserva será estrenado el 12 de junio.