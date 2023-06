«Estoy luchando»: así fue la ocasión en la que Fernando Solabarrieta se sinceró sobre sus problemas con el alcohol

Fernando Solabarrieta sigue en la palestra pública debido a su positivo regreso a las redes, sin embargo, hace solo unas semanas corrían rumores que afectaban de manera negativa a su familia.

Recordemos que durante el último tiempo se habló mucho que el periodista tuvo un quiebre con su esposa Ivette Vergara. Este aspecto fue acompañado por el rumor de que fue internado en México debido a sus problemas con el alcohol.

Aunque esa no fue la primera de que se habló de algo similar y relacionado al comunicador deportivo. Hay que remontarnos hasta el 2020 cuando fue desvinculado de TVN después de llegar a trabajar en estado de ebriedad.

Este episodio fue abordado por Fernando Solabarrieta en 2022 a través de las pantallas de Chilevisión y en el programa de conversación «Podemos Hablar». Ahí fue cuando compartió espacio con Jorge Valdivia, Raquel Argandoña y Roberto Cox, quienes escucharon atentos el testimonio del exrostro del canal estatal.

¿Cuál fue la confesión que realizó Fernando Solabarrieta en Podemos Hablar?

«Avancen al punto de encuentro quienes hayan vivido una situación incomoda en el trabajo y que lamentablemente después haya derivado en algo que no esperabas», solicitó Jean Philippe Cretton.

En esa ocasión, Fernando Solabarrieta expresó: «yo me quiero hacer cargo de una situación. Me ocurrió en febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Había vuelto a Televisión Nacional con mucha ilusión y yo estaba de vacaciones supuestamente», partió diciendo el comunicador.

«Y entonces me fui a un asado con amigos y como ocho y media, un cuarto para las nueve me llaman del canal y me dicen ‘Fernando estamos esperando, te toca el bloque deportivo'», continuó relatando el periodista deportivo.

Asimismo, Fernando Solabarrieta confesó lo que sentía el lamentable hecho que vivió. «Esto que cuento me da vergüenza, me da pena. Porque yo tengo hijos grandes que vieron esto, pero siento que me tengo que hacer cargo», indicó el comunicador, según consignó Corazón.

De igual manera, además de recordar que fue perdonado por sus retoños y que le entregaron su apoyo, Fernando Solabarrieta admitió que tenía un gran conflicto personal. «Estoy luchando. Es un problema que no sentí que tenía, pero en algún instante en esta situación me di cuenta que sí tenía y tenía que superarlo», señaló en esa ocasión.