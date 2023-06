«Me gusta entretenerme»: Daniela Aránguiz cuenta la firme sobre su rencuentro con Luis Mateucci

Daniela Aránguiz ha estado en el centro de atención durante el último tiempo debido al quiebre de su relación amorosa con Jorge Valdivia.

En este contexto, recientemente se comenzó a especular sobre una reconciliación de la ex chica Mekano con Luis Mateucci.

Esto se debe a una historia que subió la influencer en la que se podía ver muy feliz y echando la talla junto al ex chico reality en el casino Monticello.

«Dame dinero pa’ pagar», le dijo Daniela Aránguiz a Luis Mateucci en una de las historias. Ante esto, el argentino respondió: «Tengo que pagar la luz, el agua, el gas» y de todas formas le pasó una ficha.

En este sentido, recientemente Daniela Aránguiz contó la firme sobre su rencuentro con Luis Mateucci.

Daniela Aránguiz alza la voz ante una supuesta reconciliación con Luis Mateucci

Fue en Zona de Estrellas que Daniela Aránguiz se refirió a las especulaciones sobre una supuesta reconciliación con Luis Mateucci.

«Fuimos con un grupo de amigos y no fuimos los dos solos«, explicó

«Me cae súper bien, yo creo que cuando te llevas bien con la gente como amigo, está bien llevarse bien. Soy una mujer soltera, me gusta entretenerme, que me apañen en el casino, que me den fichas», agregó Daniela Aránguiz.

«Yo veré con quién pincho o con quién no, o cuando quiero hacerlo o no público. Yo puedo tener amigos», señaló la ex chica Mekano.

Cabe recordar que los conocidos chiquillos estuvieron saliendo hace un tiempo. Sin embargo, terminaron su relación.

Luis se refirió a esto en dicho periodo y explicó que Daniela Aránguiz aún no podía olvidar a Jorge Valdivia.

«Está pendiente todo el día de su ex (Valdivia), se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé (…) el problema es que no da vuelta nunca la página (…) ahora estoy un poco enojado. Nunca pasó nada más entre nosotros, porque no puedes estar con una persona que todo es el mundo al revés.«, fue parte de lo que dijo hace un tiempo.