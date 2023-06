Nidyan Fabregat: ¿a qué se dedica actualmente la modelo española?

Nidyan Fabregat remeció las redes después de contestar a los pesados rumores que vincularon a su nombre y después de anunciar que será madre primeriza, que está viviendo actualmente fuera de Santiago.

«Si te contara todo, no lo creerías, me han pasado muchas cosas», señaló la modelo hace un par de días, previo a confirmar que su residencia actualmente está en Linares y que su bebita lleva seis meses en su vientre. «Para mí fue una sorpresa genial, ¿sabes? Lo deseaba con todo mi corazón aunque no creí que podría ser mamá», expresó acerca de su retoña.

¿Por qué se fue a Linares y a qué se dedica actualmente en ese lugar?

La exPelotón vive actualmente en Linares. Ahí trabaja en un centro de estética en compañía de su amiga, Blanquita Silva. El lugar se llama salón Colomba.

«En Santiago yo tuve un centro de estética y ahora estoy dedicada a realizar todo tipo de tratamientos. Estoy estudiando para hacer microblanding (técnica de maquillaje semipermanente para añadir más densidad en las cejas)», declaró Nidyan Fabregat al medio antes mencionado.

Además, Nidyan Fabregat se refirió al motivo de alejarse momentáneamente de la capital y el espectáculo. «Si, pues la verdad cuando me vine sólo quería tranquilidad de la ciudad y su gente. La gente me reconocía hasta cuando estaba con mascarilla durante la pandemia. Para el futuro tengo proyectos de abrir mis propios locales y quisiera volver a Santiago», confesó la modelo española.