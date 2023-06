¿Qué pasó con Paulina de Allende-Salazar?: esto es lo que se sabe de la periodista tras su comentada polémica

Hace aproximadamente dos meses Paulina de Allende-Salazar estuvo en el centro de la polémica.

Esto se debe a que en el marco de un despecho relacionado al asesinato del suboficial Daniel Palma la comunicadora llamo «paco» al funcionario fallecido.

Esa situación no pasó desapercibida, de hecho generó que el General de Carabineros Álex Chaván, no quisiera realizar el punto de prensa con ella presente.

Además, fue despedida de Mega y generó una serie de denuncias al Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV). Sin embargo, estas fueron desestimadas.

¿Cuál es el presente de Paulina de Allende-Salazar?

Desde que la periodista fue desvinculada de Mega ha estado muy alejada de los medios de comunicación. En este sentido, una de sus últimas apariciones se dio cuando tuvo que declarar ante una querella de parte de Cathy Barriga.

Además, Paulina de Allende-Salazar tampoco ha estado muy activa en redes sociales. En este sentido la última vez publicación que realizó fue durante el mes pasado.

De todas formas, la comunicadora ha posteado diversas conversaciones que ha realizado junto a estudiantes de Periodismo en distintas universidades.

«Muy enriquecedoras las conversaciones con los futuros profesionales. Gracias! En la semana de La libertad de Prensa, seguimos reflexionando«, señaló Paulina de Allende-Salazar en una de sus publicaciones en Instagram.

Es importante mencionar que luego de la gran polémica protagonizada por la ex periodista de Mega distintos colegas le manifestaron su apoyo. Uno de estos fue Julio César Rodríguez.

El apoyo de Julio César Rodríguez a Paulina de Allende-Salazar

Fue en abril de este año, cuando aún estaba muy latente la polémica de Paulina de Allende-Salazar que Julio César Rodríguez manifestó su apoyo para la comunicadora.

«Como periodista no me gusta, creo que todos los periodistas cometemos errores al aire, no me gusta que un carabinero, médico o un dueño de un canal haga una censura en un punto de prensa, no puede decir tú estás o no estás», señaló en Podemos Hablar.