«Oiga que se ve bonita…»: el particular comentario que recibió Claudia Conserva en el debut de su nuevo programa

Claudia Conserva finalmente realizó su triunfal regreso a la pantalla chica como animadora de su nuevo programa llamado «Claudia Conversa», donde vivió un particular comienzo en el debut del espacio de TV+.

Fue en el inicio del capítulo emitido el lunes recién pasado a las 14:o0 y a las 19:00 horas cuando la voz en off del programa Waldo Gómez (más conocido como Gilberto Gil), protagonizó un inesperado momento con la animadora que recientemente superó su diagnóstico de cáncer de mama.

¿Qué ocurrió con Claudia Conserva en el debut de su programa?

Fue al inicio del primer episodio de «Claudia Conversa» cuando la animadora interactuó con la voz en off, Gilberto Gil. En ese contexto, fue él quien tiró la talla para ser presentado por la protagonista del programa.

«Aló, probando, si, si», dijo Gil antes de interactuar con Claudia Conserva. «Gilberto, de la época de Pollo en Conserva que no lo veía», señaló por su lado la animadora, antes de recibir una consulta de la voz en off que la descolocó. «Oiga que está bonita… se cortó el pelo», lanzó Gilberto Gil ante una pausada respuesta de la conductora de televisión. «Si, porque me molestaba el pelo largo», expresó Claudia Conserva.

Las declaraciones de la voz en off tras su regreso a la televisión

Previo al comienzo del programa, Waldo Gómez conversó con Página 7 donde entregó detalles de su participación en el nuevo programa de Claudia Conserva.

«Gilberto es un personaje al que siempre le he tenido mucho cariño. Además fue una iniciativa de Claudia y el Pollo (Valdivia) que me llamaron», dijo Gómez al medio antes mencionado.

Además, sobre este nuevo espacio, la voz en off dijo: «el espíritu del Pollo y la Claudia siempre ha sido positivo, de alegría y entretención (…) Ahora, eso se vendrá revitalizado por la experiencia de vida que a Claudia y su familia les tocó vivir. Por lo que sin duda será un programa súper buena onda», dijo Waldo Gómez.

«Tenemos mucha confianza en que la gente va a enganchar. El espacio pretende matizar toda la tensión que se está viviendo hoy en nuestro país, sin estar ajeno a la realidad que nos toca vivir», agregó Gómez sobre el programa que ya fue estrenado por las pantallas de TV+.