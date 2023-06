Tras dar a la luz a su hija: Vale Roth se confiesa sobre su deseo sexual y el de su esposo

Vale Roth sigue entregando información relacionada al proceso de crecimiento de su hija Antonia, sin embargo, también se refiere a aspectos relacionados a su vida de pareja.

Así lo señaló la propia exgimnasta quien se confesó a través de sus historias de Instagram, después de subir una publicación que salpicó a su esposo, Miguel de la Fuente. «Hemos hecho el amor cantidad de veces y le sigo teniendo las mismas ganassss», decía un registro que compartió la misma chiquilla etiquetando al papá de su hija.

De igual manera, la exCalle 7 salió a explicar esta postal asegurando que no está manteniendo relaciones sexuales a semanas de dar a luz. «Si estamos respetando la cuarentena. Porque subí ese meme que le sigo teniendo ganas cómo el primer día desde que lo conocí (a su marido); no seguimos teniendo ganas, él esta ganoso pero yo no, o sea, yo también, pero no se puede nomás. Hay que respetar la cuarentena y la vamos a responder», afirmó Vale Roth en su cuenta de Instagram, junto con lanzar que le pediría a su mamá que cuide a su retoña cuando llegue el fin de la cuarentena con su pareja.

No obstante, pese al entusiasmo con el que dijo las palabras anteriores, la también bailarina planteó una duda a sus fieles seguidores en la red social mencionada. «Espérense, estoy confundida, porque me dicen: ‘Vale, si puedes hacer el amor. Tu puedes tener relaciones’. Yo pensé que me podía pasar algo en el útero si hacía algo antes de los cuarenta días», aseguró la exYingo lanzó a través de sus historias previo a subir una selfie con la respuesta de los internautas: «ok, puedo quedar embarazada. Gracias!», remató.

¿Puede o no puede tener relaciones sexuales con su pareja?

«Aunque no hay un período de espera obligatorio antes de poder tener relaciones sexuales otra vez, muchos proveedores de atención de la salud recomiendan esperar para tener relaciones sexuales de cuatro a seis semanas después del parto, independientemente del método de parto», señala el Hospital Mayo Clinic.

De igual manera, también se indicó: «el riesgo de tener una complicación después del parto es mayor durante las primeras dos semanas después del parto. Pero esperar también le dará tiempo a tu cuerpo para sanar», agregan en el sitio del establecimiento de salud mencionado.