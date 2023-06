«Vuela alto hermanito»: Marcianeke despide a cantante urbano puertorriqueño asesinado

Previo al emotivo mensaje de Daddy Yankee, también hubo un exponente nacional que lamentó la muerte de Pacho El Antifeka: Marcianeke también le dedicó unas palabras.

Fue a través de las historias del Instagram del artista urbano chileno, donde este último se despidió al cantante puertorriqueño asesinados a tiros en Bayamón, Puerto Rico.

Mediante el espacio señalado, Marcianeke compartió un chat de WhatsApp con el exponente puertorriqueño fallecido con quien iba a lanzar una colaboración.

«Otro angelito. Quedo como loco conch… vuelta alto Pacho. Puro que quería conocerte. No olvidaré ni una de esas videollamadas», escribió Marcianeke en sus historias, junto con compartir la publicación del medio urbano «Trap2day», donde también señaló: «vuela alto maldito cu…».

El recuerdo de Marcianeke tras la partida de Galee Galee

La voz de «Dímelo Má» ha subido varias publicaciones en sus redes sociales en la que se ha visibiblemente golpeado por el fallecimiento de su colega. Sin embargo, Marcianeke no solamente ha mostrado su tristeza en redes sociales, sino que también durante uno de sus shows en vivo.

Lo anterior se pudo observar en un registro compartido en el perfil de «Movimientos y Estrenos», donde subieron un extracto de la presentación de Marcianeke en Concepción. En esta instancia, el intérprete de «Las Naik» habló de la partida de Galee Galee e hizo una comparación con su situación personal.

«Más que nada hablar de la paz mental y salud mental, que yo también por eso, sigo en eso. Me siento harto identificado con lo que pasó con él (Galee Galee) porque estuve en su misma situación», expresó Marcianeke ante el silencio del público presente.

Igualmente, en medio de varias palabras de apoyo de sus fanáticos, el cantante urbano chileno dijo: «quizás no me atreví y él si pudo. Y nada, con él empecé y que voy a seguir haciéndolo sonar como si siguiera vivo. No se muere quien se va, sino que el que se olvida», añadió Marcianeke antes de cortar sus palabras por su visible emoción y antes de que empezara a sonar la base del tema «Entussiasma», su canción con Galee Galee.

Recordemos que la voz de «Qué Pasa?» posee varias colaboraciones con Galee Galee además del tema antes mencionado. Entre ellas, también están las canciones «Chile TK» y «Me Tienen Envidia – Remix». Puedes revisar el video del momento haciendo click aquí.