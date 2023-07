«Cuando se meten con mi gente o familia…»: el potente respaldo de la expareja de Jean Philippe Cretton por rumores sobre el animador

Después de varios días de ataques y especulaciones sobre Jean Philippe Cretton, el periodista respondió en redes sociales y recibió un masivo apoyo por parte de conocidos y personas cercanas.

Diana Bolocco, Karen Bejarano, Belén Mora, Mauricio Pinilla, Millaray Viera, Cristián Riquelmen y Julián Elfenbein fueron solo algunos de los rostros de la pantalla que llegaron al desahogo del animador en Instagram. Sin embargo, también hubo otra persona que le manifestó su apoyo en su propio perfil.

Estamos hablando de María Paz Igualt, la ex pareja de Jean Philippe Cretton y mamá de la hija del periodista. Ella no dudó en activarse en su cuenta de la mencionada red social para ir en apoyo del papá de su retoña.

«Hola! Para los que me conocen saben que siempre me mantengo al margen con respecto a los temas de mi vida privada. Pero cuando se meten con mi gente o mi familia la situación es distinta», comenzó diciendo María Paz Igualt en su perfil.

Igualmente, la chiquilla añadió: «me parece peligroso que cualquier persona o medio de comunicación invente lo que se le dé la gana sin tener respaldo ni evidencia alguna», analizó la expareja del animador.

«Jeanphi @jpcrettino eres un papá, compañero y amigo EXCELENTE! Siempre preocupado, dadivoso, fiel y, sobre todas las cosas, increíblemente empático», continuó diciendo la mamá de la hija del comunicador.

De la misma forma, la chiquilla planteó lo siguiente: «cuál es la necesidad que tiene este tipo de personas que son capaces de generar tanta maldad e inventar peligrosa e innecesariamente lo que se les ocurra sin medir el daño que generan??», cerró María Paz Igualt en su cuenta de Instagram.

El desahogo de Jean Philippe Cretton mediante su Instagram

«Me veo en la obligación de hacer este video. Todos me aconsejan el silencio, que me quede callado, que esto es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece, y es injusto», comenzó expresando Jean Philippe Cretton en un video de cerca de siete minutos subido en su cuenta.

Igualmente, el animador lanzó: «todo lo que se está diciendo es falso, es grave y es hiriente. Hablan descriteriadamente sin chequear la información (…) Lo que están haciendo ahora es una mariconada y no tiene otro nombre», manifestó el animador de Chilevisión en su cuenta.