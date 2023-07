«Siempre apuntando con el dedo»: el profundo desahogo de Trini en Gran Hermano Chile por supuesto ataque en su contra

Gran Hermano Chile sigue en el centro de la noticia en el mundo del espectáculo, debido a los diversos anuncios e incluso por los diversas polémicas del reality de Chilevisión.

Hace muy poco una de las afectadas fue Trinidad Cerda. La chiquilla de 34 años se sinceró con sus compañeros sobre la mala onda que ha percibido por parte de otras compañeros.

Lo anterior ocurrió en el marco de la actividad en la que «Gran Hermano» desafió a los participantes. Esta prueba consistió que se bañaran en las parejas que él designaría. Asimismo, fue en ese contexto cuando la «Trini» aseguró que fue víctima de burlas.

El desahogo de Trinidad junto a sus compañeros de Gran Hermano Chile

«Es como una acumulación de cosas, ¿cachai’?», comenzó diciendo Trini frente a sus compañeros Jennifer, Francisco y Coni.

Igualmente, la actriz y tripulante de cabina agregó: «ayer cuando llegó el Bigotito (el perrito) ni siquiera podíamos tocarlo (…) se ponen a gritar: ‘que no pueden, que no des un paso más que no avances’. Después la cuestión que ‘no, que la comida, no toques, no toques’, y siempre apuntando con el dedo, siempre gritándote», añadió Trini en el momento que fue rescatado por la cuenta «un follower mas».

«Y ahora, cuando se burlaron de de mí ya había pasado una vez. Yo estaba cantando en la cocina, se burlaron de mí anteriormente», complementó la oriunda de Las Condes, previo a recibir una acotación de Francisco quien se refirió a las chiquillas del otro grupo de la casa sin entregar nombres.

«Es que sabí lo que pienso, yo he notado, yo no te le dije el otro día; pero te tienen envidia porque cantai’ lindo», lanzó el hombre de 61 años en apoyo a la Trini en el marco de su problema con las participantes que estaban en el polémico momento (Fran, Maite y Viviana), y quienes además negaron la situación diciendo que se estaban riendo de Fran.