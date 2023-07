«Es mejor mantener…»: Jean Philippe Cretton revela la importante decisión que tomó tras su quiebre amoroso con Pamela Díaz

El fin de la relación entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz sigue dando que hablar, aún más después de las declaraciones que entregó el animador recientemente.

La expareja de la «fiera» dialogó con El Mercurio, donde contestó diversas consultas relacionadas a su pololeo con Pamela Díaz, sobre el que aseguró que siempre lo recordará con cariño. Igualmente, el periodista afirmó rescatar aprendizajes en los más de cuatro años de pololeo.

¿Qué dijo Jean Philippe Cretton tras el fin de su pololeo con Pamela Díaz?

«En mi relación con la Pame me sentí muy feliz y motivado con que todo se diera de la mejor manera posible, y nunca vi como algo malo querer compartir la felicidad que estaba sintiendo», señaló el rostro de Chilevisión.

Por otro lado, Jean Philippe Cretton también reveló que el fin del pololeo se relacionó con la exposición que tuvieron ambos famosillos. Asimismo, el periodista también se refirió a la decisión que tomó respecto a su futuro.

«Aprendí que es mejor mantener esas emociones tan íntimas en un círculo de mayor protección. Se pueden cuidar y tratar de mejor manera», manifestó el comunicador.

No obstante, pese a la importante determinación que reveló Jean Philippe Cretton, el animador expresó que no se arrepiente de hacer pública su vasectomía y su depresión. De acuerdo a lo anterior, el conductor de Podemos Hablar dijo: «siempre he sentido que tener un micrófono es una gran responsabilidad, y de vez en cuando intento instalar temas que pueden ser de ayuda», añadió.

«Se estaba haciendo insostenible ocultar mi estado anímico y quise hablar para intentar ayudar a otros, pero me di cuenta de que terminó siendo de gran ayuda para mí, que hice una especie de catarsis», complementó Jean Philippe Cretton.

Para culminar con sus palabras, Jean Philippe Cretton confirmó que sigue en tratamiento por su depresión. «Ahora estoy intentando aprender a convivir con estas emociones que son bien fregadas de llevar en el día a día. Estoy mejor que hace un tiempo, aunque lejos de poderme sentir totalmente bien», concluyó.