«Se sienten con todo el derecho de juzgar»: el importante mensaje de apoyo de Karen Bejarano a Jean Philippe Cretton

Jean Philippe Cretton se llenó de buenas reacciones en su perfil de Instagram, después de realizar un potente desahogo en medio de los rumores de infidelidad a Pamela Díaz tras el quiebre de la mediática pareja.

Una de ellas fue la cantante y ex chica Mekano, Karen Bejarano, quien llegó a la publicación compartida por el animador, que sumó más de 78 mil corazones y más de siete mil comentarios que destacaron por ser más que positivos.

«Hay tanta gente herida por ahí, sin un diagnóstico y mucho menos un tratamiento, dispuesta a lanzar su m13rd4 con ventilador», comenzó reflexionando la ganadora de El Discípulo del Chef en la red social.

De igual forma, la cantante añadió: «se sienten con todo el derecho de juzgar las vidas ajenas, solo porque eres una persona pública… qué rabia y la misma vez que pena por ellos que se atreven a juzgar la vida de otros porque no son capaces de poner atención en sus propias heridas porque se irían a la súper xuxa!», añadió Karen Bejarano.

Igualmente, para terminar con su mensaje de apoyo, la ex chica Mekano le manifestó su apoyo a Jean Philippe Cretton de forma más que directa. «Te quiero mucho y nadie tiene derecho a juzgar una historia que no es suya. Acá estamos con @juanpedrotv y el Guille para subir los ánimos, con todo nuestro cariño y amistad», cerró en la cuenta del comunicador.

¿Qué dijo Jean Philippe Cretton en su Instagram?

«Me veo en la obligación de hacer este video. Todos me aconsejan el silencio, que me quede callado, que esto es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece, y es injusto», comenzó expresando Jean Philippe Cretton en un video de cerca de siete minutos subido en su cuenta.

Igualmente, el animador lanzó: «todo lo que se está diciendo es falso, es grave y es hiriente. Hablan descriteriadamente sin chequear la información (…) Lo que están haciendo ahora es una mariconada y no tiene otro nombre», manifestó el animador de Chilevisión en su cuenta.

Puedes revisar el video completo en el siguiente enlace.