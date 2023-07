«Eres una excelente persona y me consta»: Diana Bolocco le presta ropa a Jean Philippe Cretton en difícil momento

Jean Philippe Cretton ha estado en el centro de atención debido a una supuesta infidelidad a Pamela Díaz.

Esto ha provocado diversos ataques hacía el animador de Podemos Hablar. Ante esto, el periodista se desahogó a través de un video de cerca de siete minutos que publicó en su Instagram.

Cabe destacar que en este post el comunicador recibió el apoyo de diversos rostros de la televisión nacional. Entre ellos se encuentra Diana Bolocco quien respaldó a Jean Philippe Cretton.

Las palabras de Jean Philippe Cretton

«Me veo en la obligación de hacer este video. Todos me aconsejan el silencio, que me quede callado, que esto es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece, y es injusto», partió señalando el animador de Podemos Hablar.

«Todo lo que se está diciendo es falso, es grave y es hiriente. Hablan descriteriadamente sin chequear la información (…) Lo que están haciendo ahora es una mariconada y no tiene otro nombre, agregó Jean Philippe Cretton en el video que subió a su Instagram.

El respaldo de Diana

Esta publicación generó múltiples reacciones. Entre ellas se encuentran las de Diana Bolocco quien tuvo palabras de apoyo para el comunicador.

«Todo mi apoyo hoy y siempre querido JP. Eres una excelente persona y me consta. Te mando un abrazo enorme ❤️», escribió la animadora de Gran Hermano Chile en el post de Jean Philippe Cretton.

Cabe destacar que Pamela Díaz también comentó la publicación de su expareja. Instancia en la que aprovechó de mandar un fuerte mensaje debido a las fuertes críticas que ha recibido el periodista.

«Basta con el Ciberacoso! Que la gente deje de mentir. Todo lo que dices es verdad, fue una relación la raja, donde aprendimos mucho y lo pasamos bacán. Fuiste mi mejor panorama», escribió en apoyo a Jean Philippe Cretton.

«Te deseo hoy y siempre lo mejor. Siempre vas a contar conmigo. Sigue siendo tu Jeanfeliiiiiiz. Un beso 😘», finalizó Pame Díaz.