«Es un arma letal»: La impactante revelación de Adriana Barrientos sobre el nuevo integrante de Gran Hermano Chile

Adriana Barrientos vuelve al ojo de la farándula al revelar una impactante información sobre el nuevo integrante que entrará a Gran Hermano Chile.

Recordemos que anoche fue Diana Bolocco quien sorprendió a los miembros de la casa del reality de Chilevisión. Lo anterior se debe al inesperado anuncio del ingreso de un nuevo participante.

Asimismo, hay que destacar que el chiquillo fue descrito como «seguro de sí mismo», «extrovertido» y con una edad mayor a los 30 años. Asimismo, será el próximo jueves 13 de julio cuando dará a conocer la identidad del hombre sobre el que se ha especulado demasiado.

En ese sentido, hay que destacar que es un secreto a voces que el nuevo participante será Sebastián Ramírez, el hombre que ha pasado por varios programas similares en la televisión chilena.

«Pareja Perfecta», «Mundos Opuestos», «Amor a Prueba», «Doble Tentación» y «Resistiré» son parte de los espacios que han contado con la presencia del chiquillo que entraría a Gran Hermano Chile durante los próximos días.

¿Qué dijo Adriana Barrientos sobre el nuevo participante de Gran Hermano Chile?

«Sebastián Ramírez entrará por la Fran Maira. Al parecer ella fue escuchada por la gente del reality y le encontraron el pololo ideal», planteó la «leona» en el panel de Zona de Estrellas, afirmando que el chico reality ya está en Argentina.

Por su lado, fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien acotó: «Pero él está pololeando hace tiempo», dijo la comunicadora.

Sin embargo, según rescató Página 7, Adriana Barrientos habría asegurado que una relación de pareja no sería impedimento para Ramírez.

«Sebastián termina inmediatamente, apenas firma un contrato. No tiene esos problemas, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la realidad, y este ingreso es solo trabajo», contestó la creadora de contenido erótico en Unlok.

Junto con asegurar que el chiquillo ya se encuentra en Buenos Aires desde el lunes, Adriana Barrientos se refirió a su experiencia con el presunto nuevo fichaje de Gran Hermano Chile.

«Él estuvo conmigo en un reality y les aviso que ese cabro no perdona. Cuando ingresa, procura entrar soltero porque sabe que va por sus capacidades de macho recio, de conquistar mujeres, y es un arma letal. Sebastián no falla», agregó la «leona», quien además contó que el supuesto ingreso de Ignacia Michelson al reality no está confirmado, porque ella está en Chile y no se ha dicho nada sobre su posible entrada.