«Eso no hace»: La inesperada opinión de Francesca sobre Pedro Pascal que descolocó a Claudia Conserva

Claudia y Francesca Conserva siguen dando que hablar a través de las pantallas de TV+ debido a sus opiniones cruzadas en el criticado programa.

Recordemos que los intercambios de palabras vienen desde que Francesca reclamó que no le dejaban hacer su sección en el programa. Sin embargo esto fue aclarado en una reciente conversación con Página 7. En ese momento, la panelista del espacio de TV+ aseguró que se tomaba todo con humor.

Por otro lado, volvió a ocurrir otro roce entre las mujeres «Conserva» hace muy poco cuando la animadora y su hermana volvieron a cruzar sus opiniones. Todo mientras el panel de «Claudia Conversa» comentaba las tres nominaciones que recibió el actor chileno, Pedro Pascal, en el marco de los Premios Emmy 2023.

¿Qué se dijeron Claudia y Francesca en la reciente edición del programa de TV+?

«Es seco y me encanta. Yo debo reconocer que soy una admiradora de él…», dijo Claudia Conserva, cuando fue interrumpida con la opinión de su hermana quien aseguró que no le gustaba Pedro Pascal. Ahí fue cuando Francesca reconoció no haber visto ningún trabajo del actor chileno, tras ser consultada por Titi Garcia-Huidobro.

«Si es actor, tiene que ser actor y no meterse en política», lanzó la panelista del programa de TV+ quien fue cuestionada por la animadora del espacio. «Dividiendo al país la Francesca. No, no po´hermana, eso no se hace. Eso era antes», dijo Claudia Conserva.

Por su lado, para arreglar sus declaraciones, la hermana de la conductora del programa aclaró que no había dicho ni «vereda derecha o vereda izquierda». Incluso, aseguró que los famosos no debían decir de que partido político eran. Esto no le gustó a Claudia Conserva quien aseguró que es opinión era anticuada y retrógrada.

Revisa a continuación el momento (1:03:00):