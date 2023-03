¡Solo sonrió!: Pedro Pascal ignoró pregunta subidita de tono

El actor chileno, está causando sensación en todo el mundo. Pedro Pascal ha impactado a las personas con sus interpretaciones en «Narcos», «The Mandalorian» y «The Last Of Us».

Es tan connotado que aparece en diversos talk shows y entrevistas. Ahora se encontraba en la presentación de la nueva temporada de la serie de Disney+ y lamentablemente, vivió una incomoda situación.

El protagonista de «The Last Of Us», estalló con su popularidad con sus últimos papeles y se convirtió en el actor chileno más reconocido a nivel internacional.

En la alfombra roja, el actor, se pilló con el medio estadounidense, Access Hollywood, quienes sin consultarle le mostraron mensajes de Twitter que tenían carácter sexual.

En el video se puede observar como Pedro Pascal, revisa los mensajes y posteriormente, le pregunta la entrevistadora que escoja uno. A lo que el actor, se ríe y decide no escoger ninguno.

Inmediatamente los internautas del la red del pajarito reaccionaron ante el video, quienes encuentran que es demasiada la cosificación hacia el actor. De hecho, creen que las preguntas deberían ir enfocadas a sus nuevos roles y cómo lo hace para grabar tantas cosas.

«Pedro Pascal siendo puesto constantemente en estas situaciones de cosificación creo que al principio le hizo gracia pero no sé si ahora está harto», «Tiene mucho más que decir que hablar sobre lo que la gente publica sobre su apariencia o lo sexy que es», «Necesitan preguntarle más sobre roles pasados, como cuando el entrevistador le preguntó si estaba en Buffy y estaba TAN emocionado y loco», «Siento que no puede tolerar esto más y eventualmente va a regañar al entrevistador» y «Siento que la gente olvida que los actores siguen siendo humanos y se sienten incómodos con las mismas cosas que nosotros, parece tan deshumanizante».

