«Me vuelvo una leona»: Lisandra Silva defiende a su hijo tras fuertes declaraciones en su contra

Después de una serie de rumores vinculados al presunto quiebre amoroso de Lisandra Silva con Raúl Peralta, la empresaria cubana volvió a estar en la palestra por unas fuertes declaraciones de Luis Sandoval en el programa de Sergio Rojas.

Fue en «Qué te lo Digo» donde el ex Me Late se refirió a una «funa» contra Lisandra Silva. Esta supuestamente se originó del ofrecimiento de un canje por parte de la influencer, el que no habría sido aceptado. Por lo que la participante de Aquí se Baila retiró a su hijo y supuestamente no pagó el mes.

«La Lisandra (Silva) llegó y matriculó a su hijo en una sala cuna, en el cual estuvo un mes. Y lo sacó porque el jardín infantil se negó a un canje con ella», comenzó diciendo Luis Sandoval en el espacio farandulero de Instagram.

«Pescó al cabro chico y ni siquiera fue capaz de pagar el mes», señaló el comunicador sin filtro.

La respuesta de Lisandra Silva en redes

Fue a través de las historias de su Instagram donde la empresaria cubana no aguantó la mala onda y anunció acciones legales contra las personas que hablaron mal de ella.

«Yo le voy a decir a ese señor que empiece a buscar nombres, nombre del jardín y pruebas de las tonteras que está diciendo. Porque yo no sé qué madre en el mundo va a querer que sus seguidores sepan (…) dónde está su hijo, en qué jardín», dijo Lisandra Silva en la red social.

Asimismo, la ex chica reality continuó diciendo: «yo lo voy a demandar, yo a ti te voy a demandar, porque con mi hijo no, con mi hijo no te vas a meter. Tú puedes inventarte cahuin que tú quieras, pero con mi hijo no», contestó Lisandra Silva.

La influencer se sinceró y continuó diciendo que el aspecto que más le molestó fue vincular a su retoño en el cahuín. «Cuando se habla un menor y se pone en juego su seguridad, ahí las cosas cambian. Me vuelvo una leona. Con mi hijo NO!», declaró.

«Hay un límite para el cahuin. Cuando se vulnera la seguridad y la integridad de un menor. Ese señor que anda diciendo calumnias donde involucra a mi hijo, que reitero son completamente falsas, será demandado. Y todas las páginas que avalen semejante disparate sin pruebas», señaló la cubana.