«Está enojada»: Hija de Pamela Díaz le responde tras filtrar que se fue de la casa

Hace unos días, Pamela Díaz dejó la grande al participar del podcast ‘Con la ayuda de mis amikas’, donde se confesó sobre la relación que mantiene con su hija mayor, Trini Neira y una revelación que se mandó sobre la chiquilla.

«Hablamos muy cara de palo. A veces nos peleamos, nos alejamos, pero como no sabemos pedir disculpas, ahora decimos harto ‘gracias’, y no necesito que me diga: ‘Mamá, perdón porque me mandé una cagá, no’», relató La Fiera.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «con la Trini lo pasamos súper, aunque es más tímida. Tiene obviamente un tema conmigo, como que le da vergüenza que le digan que es hija de, parte de su cabeza que no he podido cambiar porque soy su madre y no lo entiende».

Pero sin duda, lo que más llamó la atención de la conversación con Pamela Díaz, es que confesó que la joven decidió irse de la casa.

«Ya se fue de la casa, tiene 21 años. Encuentro que es muy bacán, y si puede hacerlo y vive con el pololo, entonces lo pasa bien y disfruta, y tenemos una linda comunicación, entonces que se vaya» comentó la animadora.

Junto con mencionar que «está su habitación arriba, y hasta el momento no he tocado nada, porque ese es el núcleo de mi casa con mis tres cabezones donde no entra nadie más».

¿Se molestó Trini Neira con Pamela Díaz?

Es en este contexto que ahora, Pamela Díaz subió un video a su canal de YouTube del aniversario de Juega en Línea, donde se encontró con su hija, la que no dudó en reprocharle que hablara públicamente de sus temas personales.

Resulta que en medio de la celebración se acercó a la chiquilla para preguntarle: «¿De dónde vienes tú?». A lo que Trini no dudó en responder que «De mi casa, no ves que revelaste mi secreto».

Momento en el que Pamela Díaz comentó: «Está enojada, porque yo dije que se fue de la casa y se molestó. Dijo que yo no podía estar hablando tonteras si ella obviamente tiene personalidad». Mientras que la joven respondió «Obvio, si es mi vida».