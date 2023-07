Adriana Barrientos se sincera sobre sus orígenes: «Soy una belleza indígena»

En el más reciente capítulo de Zona de Estrellas, mientras hablaban de Diana Bolocco, Adriana Barrientos no dudó en asegurar que siente gran admiración por ella y que incluso busca tener un físico similar al que tiene la animadora de Gran Hermano Chile.

«A mí me dijeron que físicamente, cuando Kramer la imitó, que se parecía un poquito a mí. Yo me esfuerzo día a día para estar flaquita y estupenda como ella» comenzó señalando la panelista, agregando que «ella es mi ícono de belleza, a mí me gusta Diana. Cecilia no, porque Cecilia es rubia, rubia ojo claro».

Frente a esto, es que en el programa de Zona Latina, pusieron una foto de Kramer caracterizado como Bolocco con el fin de hacer la comparación con Adriana Barrientos, lo que de inmediato generó risas entre el resto de los panelistas del espacio de farándula, quienes la encontraron igualita al imitador

Es más, Hugo Valencia le pidió que sacara la mandíbula hacia afuera para hacerla aún más prominente. Frente a los cual La Leona señaló que «no es necesario». Momento en el que decidió revelar sus raíces indígenas, de las que se mostró más que orgullosa y no dudó en demostrarlo.

Adriana Barrientos se muestra orgullosa de sus orígenes

«Estos son rasgos muy de huilliche, el mentón pronunciado, es un rasgo muy autóctono de la gente indígena chilena, y yo soy descendiente de indígena chileno. Dejen de reírse porque todos tenemos parientes chilotas como yo, tenemos el mentón pronunciado y para adelante», comenzó señalando Adriana Barrientos a sus compañeros.

Siguiendo por esta línea, la polémica chiquilla le comentó a sus compañeros de trabajo en Zona de Estrellas sobre sus raíces. «Yo soy descendiente de chilote y tengo todo lo que es el cajón pa’ afuera, huilliche a mucha honra. Soy una belleza indígena».