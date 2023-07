Gran Hermano Chile: Julio César Rodríguez cuenta la firme sobre su relación con Diana Bolocco

Recientemente Julio César rodríguez alzó la voz y se refirió a los rumores que existen sobre una supuesta mala relación con su compañera en la animación de Gran Hermano Chile, Diana Bolocco.

Esto fue comentado recientemente por la periodista de espectáculo, Paula Escobar en el espacio de Instagram «Qué te lo digo».

«Se está especulando que Diana Bolocco con Julio César Rodríguez no se llevan bien, no tienen química en pantalla. En el fondo, todo es negativo», fue lo que señaló.

Sin embargo, esto no le gustó mucho a Julio César Rodríguez, quien recientemente aclaró el tema en conversación con La Hora.

Julio César Rodríguez desmiente rumores sobre su relación con Diana Bolocco

Con respecto a los rumores que indican que habría una mala relación entre los animadores de Gran Hermano Chile, el periodista alzó la voz.

«Creo que ha sido súper desagradable, primero la mentira, y segundo la supuesta mala onda fue cuando yo no estaba acá porque andaba puro viajando a Concepción», señaló el animador de Gran Hermano Chile según informó el medio señalado.

«Todo es una mentira, la Diana fue súper apañadora, buena compañera. Yo estando ausente, todo el rato ella conectada conmigo preguntándome como estaba, me contaba que estaba pasando esto aquí, el contenido, en qué me podía ayudar», agregó.

«Yo no me tomo las cosas personales, pero creo que hay maneras súper dañinas de enfrentar algunos contenidos. Creo que esta es una de mostrar cosas así, y segundo, también lo demás no deberían difundir sin preguntar», expresó Julio César Rodríguez.

Finalmente, el reconocido periodista detalló como es la relación que tiene con su compañera Diana Bolocco.

«Esta es una relación que está comenzando, y con una persona muy apañadora debido a las circunstancias, que nos han acercado mucho más. Una de la cosas que me está dejando el Gran Hermano es conocer a la Diana, y tratar que nuestra dupla pueda tener quizás otros programas», aclaró Julio César Rodríguez.