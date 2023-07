«¿Me vas a pegar?»: La fuerte pelea entre Coni y Trini tras la gala de eliminación en Gran Hermano Chile

El episodio del pasado domingo 23 de julio dejó muchas discusiones de alto impacto en Gran Hermano Chile. Una de ellas fueron las protagonizadas Coni y Trini durante la noche de eliminación en el reality de Chilevisión.

Las dos chiquillas que eran íntimas amigas, protagonizaron una fuerte pelea que interrumpió la discusión relacionada con la ida al supermercado de la semana. En este contexto, tanto Constanza como Trinidad sacaron chispas al decirse absolutamente de todo después de la tranmisión en vivo conducida por Julio César Rodríguez y Diana Bolocco.

¿Qué se dijeron Trini y Coni durante su más reciente pelea en Gran Hermano Chile?

Pese a que la eliminación de Fernando (Bambino) era lo más esperado de la noche, las discusiones se tomaron el reality de Chilevisión.

El fuerte encontrón entre Constanza y Trinidad no fue algo de solo ese instante. Los roces entre ellas y con Sebastián Ramírez, sumado a la decisión de Trini de pararse detrás de Coni para manifestar el deseo de su salida por sobre Alessia, Bambino, Francisco y Jennifer. Estas fueron razones suficientes para dejar los ánimos más encendidos que nunca entre las chiquillas hasta que volvieron a cruzar palabras en el programa.

«Cara de raja, con todas las hueas que hací», lanzó Coni al encarar a Trini quien no dudó en responder a través de una potente provocación. «¿Me vas a pegar? Por qué no me pegai’ para que te vayai’ pa’ afuera», contestó la tripulante de cabina. Por su lado, la modelo y examiga respondió: «cara de raja, insidiosa. Eres una envidiosa, patética, eras mi amiga y yo te defendí ante todos los hueones y ahora me vení’ a votar a mi. Desleal hueona», arremetió dejando la grande en la casa de Gran Hermano Chile.

«Obvio que si porque quiero que te vayai’, no te quiero ver más la cara», expresó Trini para sellar de una vez por todas el fin de la amistad entre ella y Coni.