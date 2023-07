«Qué decepcionante Trini»: Así reaccionaron las redes tras la feroz pelea de Coni y Fran en Gran Hermano Chile

Durante la última jornada quedó la patá en Gran Hermano Chile, debido a un fuerte conflicto que provocó una serie de reacciones en redes sociales.

Hay que destacar que el potente intercambio de palabras ocurrió a partir del distanciamiento entre Coni y Trini, quienes eran dos participantes que se veían muy cercanas en la casa. Sin embargo, esto habría quedado en el pasado pues Trinidad se habría pasado al «otro bando» de la casa que cuenta con la presencia de Maite y Fran, dos chiquillas que están en constante roce con Constanza.

Las declaraciones de Coni y las reacciones en redes

«El tema con Trini partió porque ella me comenzó a contestar de cierta manera. No fue solamente conmigo, también tuvo un conflicto con otra persona y empecé a notar como que ella empezó a descuidar la relación de amistad en ese sentido, y desde ahí partieron todas las discusiones. No fue la primera que tuvimos y no fue sobre Fran, sino que a raíz de otras cosas», expresó Constanza antes de entregar detalles de su relación con Trini.

«Teníamos una relación de mucha confianza, donde cuando ella lo pasaba mal yo estaba ahí. Yo soy muy comunicativa, pero de repente la Trini se cerraba y no me escuchaba o me decía que no, invalidaba un poco las cosas que sentía, cuando ella me decía cosas si la escuchaba, si la entendía o trataba de hacerlo», continuó diciendo Coni junto asegurar que ella es leal y que no quiere exponer a Trini quien fue su amiga.

Por otro lado, a través del perfil de Instagram de Gran Hermano Chile donde se publicó el desahogo de Constanza, hubo muchas reacciones de los cibernautas que se dividieron entre las dos participantes que fueron muy amigas.

«Qué decepcionante Trini»; «Coni super toxiccc🚩»; «La Trini para variar se abstrae de todo. Y deja a la Coni sola. Qué lata»; «Cero paces. Chao, Fran la próxima semana»; «Qué lastima Trini, te tenía tanta fe. Coni es la amiga que todos necesitamos tenerb❤»; «La coni cae mal»; «#Fueraconi el drama para la dra. Polo», fueron parte de las reacciones que se vieron en la red social.