«Quiero que se pudra en la cárcel»: Vale Roth confiesa que se sometió a una operación tras fallida intervención en su rostro

Vale Roth volvió a sincerarse en sus historias de Instagram, pero esta vez no fue por algo relacionado con su hija o su esposo, sino que por una complicación de salud que la afectaba hasta ahora.

Resulta que la chiquilla se sometió a una nueva operación. Esto con el fin de quitar los biopolímeros (sustancias inyectables que pueden ser no aptas para el cuerpo humano) que tenía en su cuerpo. Esto después de que creer que se había inyectado ácido hialurónico en sus labios.

Vale Roth entrega todos los detalles de su más reciente intervención de salud

Según lo que consignó La Hora, la ex Aquí se Baila dijo: «la operación que me hizo el doctor Cristián Sepúlveda ayer (martes 25 de julio) fue un éxito (me sacó los biopolímeros de mi boca arriba y abajo). Tengo varios puntos, pero vamos súper bien», relató Vale Roth en sus historias de Instagram.

De igual manera, la bailarina también señaló: «a mí y a muchas mujeres nos estafaron diciendo que era ácido hialurónico cuando jamás fue así», relató.

La chiquilla también compartió otra publicación en la que mostró el enfoque de la operación que se hizo en su rostro. Incluso, también se sinceró sobre los reparos que tenía de mostrar los efectos negativos en sus labios.

«Me daba mucha vergüenza y pudor mostrar como tenía mi boca, pero quiero que tomen conciencia! Y que mejor que mostrando mi realidad», manifestó Vale Roth.

Además, horas más tarde la bailarina entregó una actualización de su actual estado de salud. «Ah! Y cuántos puntos me pusieron? Puchas, son cientos de puntos en total sumando el labio de arriba y el de abajo, porque son puntos internos y externos», dijo Vale Roth, junto con añadir: «pero voy bacán. Gracias por todo el cariño y preocupación. Los quiero», expresó en su cuenta personal.

Pero Vale Roth no se quedó solo en lo anterior, ya que según informó el medio antes mencionado, la chiquilla arremetió contra el «médico» que la intervino y que ahora está privado de libertad.

«Yo quiero que se pudra en la cárcel, así que algo haré, más tarde subo información que estoy rescatando», sostuvo la exgimnasta.