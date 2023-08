«Afuera ya no eres Mr. Chile»: Hacen bolsa a Jorge de Gran Hermano Chile con particular apodo

Jorge Aldoney de Gran Hermano Chile es el actual Mister World Chile, sin embargo, los cibernautas no dicen lo mismo en redes sociales actualmente.

De ser parte de la «familia lulo», Jorge pasó a tener más detractores que seguidores después de «cambiarse de bando» y ponerse en contra de «la resistencia» compuesta por Constanza Capelli y Jennifer «Pincoya» Galvarini.

Es por lo anterior y después de su conflicto con Sebastián Ramírez durante la gala de eliminación de Fernando «Bambino» Altamirano, que el actual Mister World Chile se quedó con un particular apodo.

¿Cómo le dicen en las redes sociales a Jorge Aldoney de Gran Hermano Chile?

Al igual que con otras participantes del reality de Chilevisión, los cibernautas ya no llaman a Jorge por su nombre, sino que por una curiosa denominación: «Mister Pico», debido a uno de los tantos momentos polémicos de Sebastián Ramírez en la casa más famosa del mundo.

A continuación te dejamos algunas de las publicaciones de los usuarios de Twitter:

Voy a subir esto muchas veces hasta que se vaya el Mr pico #GranHermanoCHV pic.twitter.com/cEei90F1mg — Rodrigo Pincheira M. (@rodpincheira) August 5, 2023

no olvidar que esta fue la presentación del Mr. Pico, UNA NEURONA TIENE #GranHermanoCHV pic.twitter.com/gUM3o1LkFU — virgoboy🧣 (@bisentep) July 31, 2023

Cómo te explico, Jorge, que ya no saliste “ileso”. Que afuera ya no eres Mr Chile, sino Mister Pico. Que no hay ni fama ni fortuna ni eventos esperando por ti en Santiago. #GranHermanoChile pic.twitter.com/w0PjJLITP5 — Marcelali 🏳️‍🌈 (@Marx75) August 8, 2023

La recordada «pará de carros» de Seba

Uno de los momentos más llamativos de Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile, fue su enfrentamiento con Jorge. Todo debido a una dinámica iniciada por Julio César Rodríguez y Diana Bolocco.

En este instante, los participantes que no estaban en placa de nominación debían pararse detrás de algún miembro de la casa. Esto significaba que preferían que esa persona fuese eliminada.

Ahí fue cuando Jorge se posicionó detrás de Francisco y entregó sus argumentos, los que claramente no cayeron bien en Sebastián quien alzó la voz en ese momento.

«Siento que Francisco, hablando súper objetivamente, es el único que no puede ganar más con esta exposición», manifestó Jorge, previo a la réplica de Pancho y de la respuesta de Sebastián que dejó la casa en llamas.

«¿Qué te creí tú? Yo quiero saber eso, porque ahora lo decí con una autoridad así como… la gente ve, la gente vota, no entiendo porque tú te cargaí con esa autoridad, no me cabe en la cabeza. Yo ahora me estaba preguntando y le decía a los cabros: ‘qué onda’, no sé que te pasa, parece que te estaí confundiendo. El jurado acá, el que califica no erís tú, es la gente afuera», lanzó Sebastián sin filtro.