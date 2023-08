Alejandra Valle responde con todo a José Antonio Neme tras ácida crítica: ¡No me voy a callar!

Alejandra Valle se fue con todo en contra del animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme.

Recordemos que durante la mañana de este jueves, en plena emisión de Mucho Gusto, José Antonio Neme se lanzó en picada en contra de Alejandra Valle tras su potente crítica a José Luis Repenning.

«Cuando uno habla de morbo, uno tiene que conocer su historia. Primero, ella profitó del morbo del espectáculo durante muchísimo tiempo, hasta que la industria la descartó y cuando la descartó, se fue a lo que está haciendo ahora», expresó.

Acto seguido, también se refirió a los comentarios de la comunicadora que hablaban sobre Gonzalo Ramírez. «Entonces cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese (…) No pegue codazos para el lado, porque no tiene que saber de dónde viene», dijo con furia.

La potente respuesta de Alejandra Valle

Ante esto, Ale Valle no dudó en salir al paso y referirse a los dichos del comunicador en «La Voz de los que Sobran». En ese sentido, partió diciendo: «Eso es lo que me saca de quicio con estos periodistas y no me vas a callar José Antonio Neme. Yo no he escuchado lo que dice, pero me atacó personalmente y por eso solamente yo le voy a responder».

A lo que agregó: «No porque tú quieras que yo me calle, me voy a callar. Cuando hay periodistas que tienen el poder de ser editor de economía de uno de los medios más prestigiosos del mundo, que escriba algo como esto, que no tiene ningún enfoque de derechos humanos…».

Y para cerrar, Alejandra Valle concluyó con su descargo: «Nosotros hacemos este programa justamente para responderle a personas como ustedes, que son cómplices de que en este país se siga manteniendo la injusticia que, a través de la Constitución del ‘80, establecieron», sentenció.