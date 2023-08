Claudia Conserva sale al paso tras ser destrozada por documental: «No había otra forma»

Claudia Conserva ha sido blanco de duras críticas luego de que se expusiera un documental sobre su lucha contra el cáncer en TVN, además de presentar un libro recientemente. Ambas producciones con el nombre de «Brava».

Pues la animadora fue destrozada y acusada de «lucrar» con su enfermedad y con el dolor de personas que atraviesan por la misma situación. En aquel momento la conductora explicó: «Leí que se hablaba de ‘hiperdramatización’, lo que puede ser, pero así me tocó vivirlo. Si algunos pacientes tuvieron un cáncer con un tratamiento más amable, siéntanse afortunados, no todos se tratan igual y algunos ni siquiera requieren de quimioterapia».

Claudia Conserva aclara «lucro» con documental de TVN «Brava»

Harta de las constantes críticas, Claudia Conserva se cansó y a través de una transmisión en vivo con Angélica Castro se refirió al tema. «A diferencia de lo que se especula, de que me pagaron millones, que vendí, que lucré con la enfermedad, quisiera de pasada comentar que no me pagó TVN, porque yo no cobré por el documental».

Acto seguido, agregó: «Por eso ahora digo: ‘¿Qué onda?’, porque mucha gente se acerca a decirme que estoy lucrando, pero nunca nadie me ha preguntado a mí, que soy la fuente: ‘¿Claudia te pagaron?’ Porque nadie me ha preguntado».

Siguiendo en esa línea, reflotó una conversación con Pato Sotomayor, quien le dijo: «‘Tú te forraste por el documental’, y yo le digo: ‘Pato yo no cobré con el documental, de dónde sacaste eso’, y él me dice: ‘Todo el mundo está convencido de eso’, y se habla de 400, 100, 50 millones de pesos».

Las condiciones para grabar «Brava»

Por otra parte, la animadora de TV+ detalló como fue el trato con TVN. «Lo que hice yo con TVN, para aclarar, es una coproducción. Este ejecutivo que vino dijo: ‘Hay que invertir en un equipo de trabajo, porque hay que hacer una postproducción de las imágenes, tiene que haber un hilo conductor, y nosotros como TVN tenemos una misión como canal, y nos parece interesante este material para hacer este llamado de atención».

«Yo le dije: ‘Lo que más necesito es dar visibilidad a esto, tú me pones la postproducción y yo pongo las imágenes y lo lanzamos al aire’. No hay platas de por medio», complementó. Incluso, asegura que este ejecutivo se acercó una semana antes de que se estrenara el documental para preguntarle si estaba segura de lo que estaba haciendo. «Claudia me dice, como amigo, ¿estás segura? Le dije: ‘Estoy segurísima, estoy súper preparada para las críticas'», relata.

Ante esto, Claudia Conserva expresó que «fue duro, crudo, pero no había otra forma. Y no es que yo me propuse hacerlo así, fue mi experiencia, lo que a mí me tocó vivir».