«Seguimos lucrando»: Hacen bolsa a Claudia Conserva tras anunciar libro sobre su enfermedad

Hace solo unas horas, Claudia Conserva aprovechó sus redes sociales para comunicar el lanzamiento de su libro titulado «Brava». En el cual expone cómo ha sido su lucha contra el cáncer de mama.

A través de su cuenta de Instagram, partió diciendo en un video: «Es un libro reflexivo, plasmé todo lo que viví, con el cáncer pero también todas las reflexiones, todas la cosas que uno piensa y aprende».

A lo que agregó: «Es un libro esperanzador, que habla del crecimiento, del autoconocimiento y sabes qué, al comprar Brava, vamos a estar ayudando a los niños y adolescentes de la Fundación Tiempo de Dar». Todo esto acompañado de un texto que dice: «Un libro lleno de luz y escrito con mucha honestidad y cariño. Gracias @penguinlibroscl y @tiempodedar_cl. Aprovechen la preventa y ayudemos a niños y jóvenes para que puedan acceder a sus tratamientos en compañía de su familia. Estoy contenta, vivo desde la alegría», escribió en el post.

Destrozan sin piedad a Claudia Conserva por su libro

Pese a su notoria emoción por el anuncio, los internautas no tardaron en irse en picada en contra de la animadora de TV+. Pues la acusaron de no parar de lucrar con su enfermedad.

«Seguimos lucrando, que vergüenza», «Eres Brava para los negocios», «Esta mujer no para de lucrar con su enfermedad», «Dame la receta para lucrar con esta enfermedad. Yo igual tengo cáncer y nadie me ayudado sigo trabajando el dolor de espalda es tremendo con el cáncer grado cuatro de mamá «, «A seguir lucrando», «Está va a seguir lucrando con el cáncer? Hay caras de raja y ésta», «Ricarte Soto no lucró con un programa de TV, ni escribió libros.. El salió a la calle a pedir por todos los enfermos de cáncer, luchó por leyes que amparen a las personas en esos terribles momentos, gracias a él hoy tenemos leyes que ayudan a TODOS…», fueron parte de los comentarios que recibió en la publicación.