Arturo Guerrero cuenta la firme sobre el alza de las papas en El Show de la Tencha: «Este año se plantó mucho menos»

Este lunes en el reciente programa de «El Show de la Tencha», nuestra Hortensia Salvaje no pudo más y decidió llamar a Arturo Guerrero para saber la verdad sobre el alza de las papas. Y es que la Tencha no se guardó nada y apretó al vocero de La Vega Central para que le diera sus buenas razones por la drástica subida.

En ese sentido, lo primero que le preguntó la abuelita a «Arturito» fue: «¿Por qué está subiendo tanto el precio de la papa?». A lo que el hombre, quien se tomó unos segundos para responder, le contesta que «la papa sube por algo tan simple, porque fueron demasiados los años que estuvo barata».

¿Por qué subió tanto el precio de la papa?

Ante esto, Arturo Guerrero comienza a explicar el proceso que tiene cultivar este carbohidrato. «Usted tiene que preparar la tierra comprar semillas comprar desinfectante comprar abono mano de obra y van encareciendo los costos», complementó.

«La siembra normalmente de la cebolla, la papa y muchas cosas que se guardan, el zapallo, el proceso de cultivación tiene casi más de un año. Por lo tanto cuando yo como agricultor veo que no me está haciendo rentable sembrar papas. La zona más fuerte de papa es la de Osorno y Valdivia y empieza a bajar el suelo que cultiva. Y me voy dando cuenta que la papa escasea porque está guardada y yo voy poniéndole número, como también le pongo número cuando hay exceso de papa y tengo que bajarla hasta a llegar a tres kilos en mil», agrega.

Sin embargo, esta respuesta no convenció mucho a la Tencha, quien arremetió con todo, pidiendo explicaciones sobre por qué subió todo de un «paraguazo». Ante la pregunta, el vocero de La Vega fue tajante: «La verdad es que este año se plantó mucha menos papa».

Sin embargo, Arturo Guerrero cerró la conversación instalando un poco más de tranquilidad con respecto al precio de dicho carbohidrato, puesto que señaló que esta jornada llegarían más camiones con papa argentina, «así que automáticamente va a empezar a disminuir el precio, si es competencia. El mercado manda».