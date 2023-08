El Show de la Tencha: Abuelita Hortensia llama desesperadamente al hotel donde se queda Luis Miguel tras problema de salud

¡Qué terrible! Esta tarde nuestra Tenchita no podía más luego de enterarse que Luis Miguel era llevado a urgencias en una clínica luego de pasar por un complicado problema de salud (cuadro gripal) que ponían en duda la realización de los diez conciertos que tiene el «Sol de México» en nuestro país.

Ante esto, la abuelita Hortensia no se contuvo y decidió consultar de primera fuente el estado de salud del reconocido cantante en medio de su desesperación que la tenía al borde de un paro cardíaco.

En ese sentido, llamó a ni más ni menos que al hotel Ritz – Carlton para intentar saber más sobre cómo se encuentra y que pasará con los numerosos recitales que entregará en Santiago de Chile, de los cuales tiene sold out en cada uno de ellos.

El Show de la Tencha: La preocupación de la abuelita Hortensia por Luis Miguel

«¿Quisiera saber si me puedo comunicar con Luis Miguel?», fue lo primero que consultó. Mientras que la encargada del lugar no hallaba como salir del paso al reiterar en varias ocasiones que no tenía información al respecto.

Pero nuestra Tenchita no se daba por vencida y le metía conversa como sea a la chiquilla del alojamiento. «¿Le gusta Luis Miguel?», «¿Qué canción es la que más le gusta?», fueron uno de los temas que intentaba sacar la abuelita. ¡Hasta le mandó su canto!.

Tras ello, y en su último esfuerzo por lograr algo, preguntó sin ningún atado si le podía hacer la «movida» para poder ingresar a verlo. Ante lo cual, la muchacha nuevamente le señala que no puede dar nada de información al respecto.

De todas maneras, la recepcionista no escondía su asombro y sus risas antes las constantes preguntas de nuestra abuela en «El Show de la Tencha». Quien aprovechó la situación para darnos un simpático momento.

Por otro lado, durante la tarde se actualizará el estado de salud de Luis Miguel, quien ha preocupado a sus seguidores luego de que Cecilia Gutiérrez, periodista de espectáculos, haya señalado que él: «Habría sido llevado a urgencias. El cantante habría asistido a urgencias de una clínica del sector oriente, se encuentra con un cuadro gripal».