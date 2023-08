Gran Hermano: El fuerte cruce entre Cony y Raimundo: «No me hables más»

Durante la noche de este domingo, luego de que se conociera al décimo eliminado de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli y Raimundo Cerda protagonizaron una potente discusión en la que se dijeron de todo.

Ambos jugadores han dado mucho de qué hablar en las redes por estos días, puesto que se han mostrado muy cercanos e incluso dándose besos. Sin embargo, al momento de intentar organizar los alimentos que tenían que comprar esta semana, se les fue el amor y sacaron sus garras.

Para entrar en contexto, todo partió por la comida que tienen que comprar cada semana, lo cual ha sido todo un tema de discusión. En este caso, Cony junto con otras participantes han señalado que los hombres les han impuesto una dieta a lo largo de todo el programa.

La fuerte discusión entre Cony y Raimundo en Gran Hermano Chile

Dicho esto, Raimundo afirmó: «Lo respeto, está bien. Cada uno es como es nomás». A lo que Cony comenta que «siento que ya me he callado bastante con respecto a la comida. Tú no has estado aquí todo el tiempo, no significa que no tengas opinión, simplemente que no tienes la opinión del principio».

Siguiendo en esa línea, complementa: «Hemos estado comiendo dieta de hombre hace caleta, entonces es eso lo que a mí me tiene chata. Entonces yo al final hablo más fuerte, pero al final si te das cuenta hablo igual que Rubén, hablo igual que ustedes. Solamente que como yo soy mujer, hablo más fuerte y es como ‘oh, porque habla tan fuerte’. Porque hablo fuerte nomás».

Por otra parte, Rai expresó que era el «impetú» que le ponía, pero Constanza replicó que era «igual que Rubén y nadie le dice nada». Ante esto, Raimundo asegura: «Yo le dicho las hue… como son, tú sabes».

Acto seguido, la bailarina dice: «Yo hablo cuando tengo que hablar y cuando siento que es justo, sino me quedo callada. Y siento que es justo que esta dieta ahora empiece a ser más justa para las mujeres». Tras esta situación, el chiquillo aseveró que lo más justo era que los encargados de ir al supermercado tengan que ser un hombre y una mujer.

Y para cerrar con este tenso momento, minutos después Cony se acercó a Raimundo y le dio un fuerte abrazo, que aprovechó para decirle «No quiero que me hables más así».