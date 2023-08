Gran Hermano: Así fue el emotivo discurso de Raimundo para salvar a Pincoya que emocionó las redes: «Eres muy valiente»

La noche de este jueves, Raimundo emocionó a los seguidores de Gran Hermano Chile al salvar a su compañera de la placa de eliminación. Pues cabe recordar que le correspondía luego de ser el líder de la semana luego de ganar la prueba.

Bajo este contexto, Constanza, Alessia, Jorge, Hans y Jennifer Galvarini, podían ser escogidos para librarse de las votaciones y asegurar una semana más en la «casa más famosa del mundo». Dicho esto, Diana Bolocco le dio el pase a Rai para que anunciara a quien salvaría, lo cual lo hizo con un emotivo discurso.

«Desde el primer día que estoy acá me recibió super bien, tuve una buena contención, nos quedamos conversando hasta tarde con bonitas historias. Me ha contado su vida como yo le he contado la mía», partió diciendo.

«Ella es una buena persona internamente, podrían haber pasado algunas cosas por ahí, pero por dentro esa buena persona nunca se va a ir, nunca fue con alguna intención, ninguna maldad, ninguna alevosía, en lo absoluto, lo sé por la mirada sincera», complementó.

Tras ello, Raimundo aseguró que «le ha agarrado mucho cariño con esa persona, nunca me ha faltado una sonrisa, alegra mis días y eso lo valoro mucho de alguien, así que quiero seguir viéndola acá, espero todo lo que haya pasado en algún minuto, quedó atrás (…) mi salvada el día de hoy va a ser Jennifer (Pincoya)».

La emoción de Pincoya en Gran Hermano Chile

Ante esto, Pincoya no escondió su emoción y saltó a abrazar a Raimundo mientras era felicitada por Coni. «Esta es la primera vez que alguien me salva, gracias, muchas gracias», expresó.

Siguiendo con su agradecimiento, Jennifer Galvarini sostuvo que Rai «es muy valiente, porque toda la casa se iba a ir en contra. Te dije que no lo hicieras, porque la gente me iba a salvar».

Y para cerrar, la mujer de Chiloé dijo: «Una vez esperé que alguien me salvara, y no me salvó, y de ahí dije que no iba a esperar nada de nadie, porque cuando tú esperas algo, la desilusión es muy grande. Ahora no me lo esperaba, siempre dije: ‘Valiente hasta el final’. Me emociona, es la primera vez que alguien me manda un salvavidas».