La dura reflexión de Trinidad tras quiebre con Coni en Gran Hermano: «Me siento mal de…»

Casi dos semanas han pasado de que Trinidad Cerda abandonó Gran Hermano Chile, encierro en el que estuvo alrededor de dos meses. Pues la jugadora era una de las protagonistas del espacio televisivo, por lo que sigue figurando en distintos programas, tanto de TV como de redes sociales.

En este contexto, Trini se sentó a conversar para el podcast «Qué onda, Ro?», donde habló sobre su experiencia y todas sus polémicas en las que fue envuelta dentro de la «casa más famosa del mundo». En este sentido, abordó su relación con Constanza Capelli, pues cabe recordar que en un principio eran las mejores amigas y de un momento a otro todo cambió, protagonizando duras discusiones, peleas y peladuras.

Pero, otra cosa es fuera de la casa, ya que Trinidad tras su salida de Gran Hermano Chile, no ha escondido su arrepentimiento tras lo ocurrido con Coni, haciendo un duro mea culpa.

Dicho esto, a la tripulante de cabina le consultaron: «¿Te diste cuenta de que la Coni te defendía mientras tú la pelabas?». A lo que respondió: «Sí, me di cuenta de eso, me siento mal con esto».

Siguiendo en esa línea, reconoció: «No lo había visto, me da pena, ahora me doy cuenta, hago mi mea culpa (…) era imposible, yo estaba encerrada en la pieza muchas veces».

El mea culpa de Trinidad Cerda de Gran Hermano

«Cuando yo conté mi historia después fue la placa y todo, la Coni dijo algo súper lindo. A mi defensa, yo estaba acostada, no lo escuché», expuso Trinidad.

Tras ello, comentó sobre las discusiones que tuvo con Coni. «Después cuando me decía ‘yo te defendí’, y ya nos estábamos peleando, como que no me hacía tanto sentido porque yo decía ‘de qué, cuándo’, pero yo no escuché estas escenas, no las vi».

Y para cerrar, señaló: «Me siento mal de haberme abstraído, cuando debí haber dicho ‘¿sabes qué?, tengo una opinión y eso no se dice».