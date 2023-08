El increíble y radical cambio de look de Trinidad tras salir de Gran Hermano que genera impacto en las redes La ex participante del reality de Chilevisión desató una lluvia de comentarios al compartir un registro de su nuevo look.

Ya ha pasado más de una semana desde que Trinidad Cerda le dijo adiós al encierro de Gran Hermano Chile. Y es que no es menor, puesto que era una de las principales protagonistas del reality de Chilevisión, que se vio reflejado negativamente. Pues la tripulante de cabina se fue con una votación histórica, superando el 94 por ciento de las preferencias, transformándose en la octava eliminada del programa. Tras los dos meses de encierro en los que no tenía nada de contacto con el exterior, de a poco va reanudando su vida en el exterior. En este sentido, en la tarde de este lunes, Trinidad sorprendió a todos sus seguidores con un radical cambio de look que publicó a través de su cuenta de Instagram. Pues dejó atrás su pelo color café para pasar a un rubio platinado. Trinidad y su actual relación con Coni Capelli Luego de ser eliminada, Trini se sentó a conversar sobre su experiencia en Gran Hermano con el panel del programa, donde se refirió a su relación con Coni. «Ambas teníamos valores muy parecidos, como yo decía, vine acá a, ojalá, producir amor, a unir a la casa. Ella me decía que también sentía lo mismo», partió diciendo. Pero, al parecer todo empezó a cambiar cuando se anunció el arribo de un nuevo participante a la «casa más famosa del mundo», hablamos del perrito de la casa, Bigote. «Yo estaba súper emocionada y empecé a hablar más con las chiquillas (…) Coni se acercó y me dijo, ¿por qué estás teniendo esta actitud? Estás cambiando tu esencia con las chiquillas», comentó. En esa línea reconoció: «“Entendí su punto y cada vez que ella se acercaba a mí a conversar, yo entendía. Y ¿sabes qué? Lo recibía y decía, ¡pucha, puede ser que tenga razón! A mí me encanta caer bien en la vida». Ya más avanzado en el programa, Trini sorprendió al expresar que todavía la guarda mucho cariño a Coni. «Fue mi amiga en las primeras dos semanas (…) El cariño no se va, el amor trasciende, pero cuando te hacen daño, cuando te hieren, cuando te hablan de lealtad, porque fuiste a bailar o hablar con la Fran…», apuntó la octava eliminada del reality Gran Hermano Chile. Sistema frontal: Las impactantes imágenes que han dejado las lluvias en la zona centro sur

Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas