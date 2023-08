«No veo a nadie del Estado»: La potente crítica de Gonzalo Ramírez al Gobierno en medio de inundaciones por sistema frontal en zona centro sur

Este martes 22 de agosto, se produjo un tenso momento debido al intenso sistema frontal que ha azotado la zona centro sur de nuestro país.

Bajo este contexto, el reconocido periodista Gonzalo Ramírez, se encontraba en Curicó, región del Maule, recorriendo el lugar y hablando con varias personas que no le ha quedado de otra que ser evacuadas por los desbordes de ríos.

A aquel lugar llegaría también el delegado provincial, José Correa, quien entregó detalles sobre cómo han estado ayudando a los damnificados, señalando incluso que algunas de ellos están refugiados en los segundos pisos de sus casas que han sufrido inundaciones.

Dicho esto, el comunicador partió diciendo: «¿Qué le decimos a esas cinco familias? Porque les queda poca batería y se van a quedar desconectadas, ¿qué les decimos?».

A lo que la autoridad local contesta: «Que mantengan la calma en primera instancia y que prontamente va a llegar el grupo Gersa de Bomberos, que es lo que tenemos a mano. Y evidentemente vamos a tratar de traer lo antes posible al GOPE (de Carabineros)».

El descargo de Gonzalo Ramírez en medio de la catástrofe por temporal

Aquí fue cuando el periodista pone la pelota al piso y criticó la presencia del gobierno en los lugares más afectados. «Sabe qué, delegado, súper en buena onda, yo sé que estuvieron anoche, te lo digo con el máximo de cariño, pero pensando en quienes nos están viendo y están desesperados. El Presidente -Boric- estaba acá anoche en Curicó (…) Me imagino que habló con usted, si usted es el representante del Presidente aquí. Uno quiere ver más despliegue acá, porque sé que hay múltiples emergencias, pero creo que esta es la más grave y no veo nada acá a esta hora».

Ante esto, el delegado provincial señaló que están trabajando «con la urgencia que se requiere». A pesar de ello, Gonzalo Ramírez no se quedó ahí y expuso: «Estamos los dos aquí parados, no hay ni un bote inflable. Los bomberos son voluntarios, pero yo no veo a nadie del Estado ahora, son las 9:30 de la mañana, yo sé que estuvieron anoche, pero uno esperaría que cuando haya luz estén todos desplegados», concluyó.