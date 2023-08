La fuerte acusación de Pincoya hacia sus compañeros en Gran Hermano: «No cambiaría a…»

No es nuevo que Jennifer Galvarini acuse que ha sufrido discriminación por parte de los demás participantes del reality Gran Hermano Chile. Recordemos lo que pasó en medio de una prueba cuando culpó a Alessia que la dejó de lado. Ahora pasó algo similar, lo que dio a conocer en conversación con Raimundo.

Dicho esto, Pincoya partió diciendo: «Aunque digan que no, de repente una discriminación del origen que uno viene, del lugar en donde tu naciste».

A lo que Raimundo contesta: «¿Quién te huevió con eso?«, para así hacer que la mujer de Chiloé se desahogue con todo.

La Pincoya acusa discriminación en Gran Hermano Chile

«Acá uno nota, independiente de que la gente diga que no, porque obviamente no va a decir que sí, pero fíjate que es así nomás poh. Faltan oportunidades. Nadie tiene culpa de nacer dónde tú naciste, es así no más», señaló. Mientras que Rai le dice: «Te tocó y te tocó nomás poh».

Ante esto, Pincoya destacó que si tuviera la posibilidad de cambiar algo de su vida, ella no lo haría jamás. «Sí, pero yo no cambiaría lo que me tocó vivir. No cambiaría a mis padres tampoco. No cambiaría a mi padre pescador, porque fue un buen hombre y digo fue porque falleció. De venir de una familia de valores, honrada, hueones buenos. Gente que te da un abrazo sincero, que te invitan a una taza de té, no andan escondiendo sus hueas ¿cachai? gente más sana en su forma de pensar», dijo tajantemente.

Y para cerrar, Jennifer Galvarini comenta: «Entonces ¿Qué te dicen de repente? Ignorante y esto… no todo el mundo es ignorante, no todos son sabios ni todos son los sabiondos ahí de todo. Uno puede tener una retroalimentación de otra persona. No porque vean a una persona más humilde…. ellos tratan de igualdad y no es tan así», concluyó.