Gran Hermano: Fran Maira vuelve a hacer pebre a Cony: «Me cae como el p…»

La tarde de este martes en Gran Hermano Chile, a través de la transmisión de Pluto TV, se dejó en evidencia a Fran Maira pelando a Cony en conversación con Rubén y Alessia.

Para entrar en contexto, toda esta situación pasó en medio de la prueba del líder, la cual trataba d estar amarrado a una caja y mantenerse parados hasta que sonara una alarma. En ese sentido, Francisca quedó junto a Alessia y cerca de Rubén.

Pues resulta que en ese momento la chiquilla decidió abrirse y expresar lo que siente sobre Constanza.

Fran Maira se lanza en picada en contra de Cony en Gran Hermano Chile

Siguiendo en esa línea, señaló entre risas: «En verdad, la Cony me cae como el p… de nuevo». A lo que agregó: «No, no me cae mal, pero no sé…». Acto seguido, comentó que ella quería intentar algo con Raimundo, por lo cual no le gustó que la bailarina se metiera en medio.

«Se le subieron demasiado los humos, eso fue», aseguró Fran a lo que Alessia le responde que ella se lo había advertido. «No, es que ella no era así… o sea, cuando la cachaba de afuera se veía piola. Pero acá andan los dos como con los humos arriba y a eso a mí no me gusta».

«Quizás efectivamente van a ganar, pero eso no quita que no seas tan egocéntrico», complementó.

Por otro lado, en otro registro se puede apreciar que siguió hablando sobre la situación con los participantes. «Lo que te decía es que sentí que… como que se les subió demasiado el ego. Y está bien, genial, qué rico que seas la más amada. De verdad, la mina es muy bacán, pero…», fue lo que alcanzó a decir, justo cuando llega Rai.

Pero esto no quedó ahí, ya que cuando el jugador se fue, continuó con el chismesito. «No me gusta eso, como que se nota (la actitud). Lo encuentro bacán, pero…», expuso mientras hacia gestos.

Y para cerrar, Alessia aseguró que: «Yo no lo encuentro bacán, me da como vergüenza ajena. O sea, cada quien… pero a mí, personalmente, (no)».