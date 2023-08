Gran Hermano: Mónica desata toda su furia y arremete sin piedad contra Rubén: «Andai hue…»

En las últimas semanas, Mónica Ramos ha dado mucho de qué hablar en las redes por su comportamiento en Gran Hermano Chile. Y este martes no fue la excepción, pues la señora perdió la paciencia y se fue con todo en contra de Rubén.

Si tal cual lo lee, la «abuelita» del reality de Chilevisión desató toda su furia cuando estaba por dormir una siesta. Para entrar en contexto, todo partió cuando Rubén entró a la pieza para bromear y jugar con Jennifer Galvarini «Pincoya» y Constanza Capelli. En este sentido, el hombre de la nada comienza a hacerle cosquillas a Cony, quien pegó un fuerte grito que hizo despertar a la señora.

Tras ello, Mónica estalló y se dirigió con fuertes palabras en contra del ex funcionario de Carabineros. «A ti te estoy hablando, oye Rubén, ¿Qué andabai’ hue… allá en mi pieza?», expresó.

Situación que causó la sorpresa del resto de jugadores, quienes miraban anonadados el enfrentamiento. «Qué andabai hue… no más, se me salió el garabato», dijo.

Mónica Ramos y su potente descargo en contra de Rubén en Gran Hermano Chile

Minutos después, la abuelita se dio un tiempo y le explicó su punto a Rubén. «Escúchame y dame la razón. En la noche pasa lo mismo». Siguiendo en esa línea, se desahogó con todo. «No me dejan dormir y ahora estoy descansando y se ponen a gritar otra vez. Está durmiendo también Rai quien se sacó la mugre lavando todo el montón de loza. Es lo mismo que si yo me pusiera, cuando están descansando, a gritar. Ya está bueno ya, yo quiero ir a hablar con Gran Hermano».

Luego de esta fuerte conversación, Mónica Ramos aceptó las disculpas de su compañero, aunque con una evidente cara de enfado ante la situación.