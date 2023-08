«Señora mala clase»: Destrozan sin piedad a Mónica por fea actitud en almuerzo de Gran Hermano

La tarde de este miércoles, Mónica Ramos de Gran Hermano Chile protagonizó un repudiable momento al interior de la casa.

Lo que al principio era todo alegría, en las últimas semanas todo ha cambiado para la abuelita. Quien ha tenido diversos conflictos y discusiones, sobre todo con Jennifer Galvarini, más conocida como «La Pincoya».

En este sentido, en el último episodio de Gran Hermano Chile se mostró un desconcertante momento que incendió las redes sociales, desatando toda la furia de los seguidores del espacio de Chilevisión. Todo partió cuando supo que Raimundo y Pincoya iban a cocinar porotos, lo cual no le hizo mucha gracia a Mónica, señalando que: «Ya no me gustó».

Tras ello vendría un feo desprecio por parte de la jugadora más longeva del encierro, quien separó la comida y luego de probarla se acercó enfrente de la mujer de Chiloé, la cual se encontraba lavando los platos en ese momento, y dio paso a botar la comida.

Hacen bolsa a Mónica Ramos luego de botar la comida hecha por Pincoya en Gran Hermano Chile

Dicho hecho, generó el repudio generalizado en las redes sociales por parte de los seguidores del espacio de Chilevisión, quienes se manifestaron en contra de su actitud. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter, donde fue tendencia.

«Señora mala clase poco humilde y mal agradecida que rabia con este tipo de personas». «Ya esta bien que no le agrade pero tener educación de decir gracias y estar calladita pero decir asqueroso incomible y de reírse de la comida muy mal habla como persona señora Mónica y ir a incentivar a que se rian de la comida como lo hizo diciéndole a Rubén …..eso se llama mal AGRADECIDA!!!!». «Independiente de todo, esto es una falta de respeto gigante de la señora Mónica. GH debería hablar con ella, porque pareciera que avalan este tipo de conductas de menospreciar la comida que otro hace». «Que rabia me genera ver a esa mujer en la casa. No es responsabilidad de la gente joven cuidarla y hacerse cargo de ella. Es como q ella fuera la patrona de la casa, donde todos tienen q andar a sus anchas.. No pues.. Saquenla de una vez». «Cada día está peor la señora, y gran hermano no hace nada mínimo un llamado de atención». «Señora mal agradecida», son solo algunas de las reacciones.