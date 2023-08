«Hoy es el día más triste de mi vida»: Mauricio Isla enfrenta un complicado momento

Durante la jornada de hoy, Gala Caldirola y su hija viajarán a España. La reconocida modelo volverá a su país luego de alrededor de varios años en nuestro país, en los que participó en varios realitys. Decisión que no dejó para nada indiferente a Mauricio Isla.

Recordemos que la conocida española estuvo casada con el exseleccionado nacional, con quien tienen una hija en común.

De este modo, Mauricio Isla se encuentra muy apenado por la partida de su retoña y así lo hizo saber mediante una historia que publicó en Instagram.

«Hola mi princesita LUZ quiero que pienses y sepas siempre que papá está y estará siempre contigo, que mi misión más grande es verte feliz a ti y tu hermanita Martina… Que seas una niña de bien y llena de ilusión.. Si me necesitas, llámame. No importa si estoy durmiendo, si tengo problemas propios o si Estoy enojado.. Si me necesitas y necesitas hablar conmigo, siempre voy a estar para ti», escribió

«Hoy es el día más triste de mi vida, hace casi un año se fue mi princesa grande y hoy te toca partir a ti princesita pequeñita.. Ten claro que papá seguirá luchando por ustedes y de donde esté le pediré a Dios que la cuide mucho…», agregó Mauricio Isla.

Además, le deseó lo mejor para lo que le viene. «Que tengas un lindo viaje junto a tu mamá, en España tus abuelos y tíos te están esperando lleno de amor», expresó.

Las sentidas palabras de Gala Caldirola a Mauricio Isla

La reconocida modelo también tuvo palabras por su partida. «hace 9 años pisé por primera vez Chile… Nunca imaginé que se convertiría en un país tan importante y especial para mí», señaló, según consignó Publimetro.

Además, Gala Caldirola respondió a las sentidas palabras de Mauricio Isla.

«Todo lo que teníamos que hablar lo hicimos ayer a los ojos, ambos sabemos que todo lo que hacemos es por Luz y estemos donde estemos somos un equipo», expresó.