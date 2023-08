El gran impacto del CyberDay en Chile

¿Qué es el CyberDay?

El mundo del marketing digital es cada vez más grande y tiene mucha presencia, y uno de los eventos más importantes y esperados a nivel mundial dentro de la industria es el famoso CyberDay. En Chile, este evento ha ganado popularidad en los últimos años y se ha convertido en una oportunidad única para que los consumidores aprovechen increíbles ofertas y descuentos en una amplia variedad de productos.

El CyberDay es un evento de comercio electrónico mundial que se lleva adelante de manera anual en varios países. Durante una semana las principales tiendas en línea ofrecen grandes descuentos y promociones especiales; en el caso del cyberday chile 2023, más de 700 marcas se adhirieron al programa para que los usuarios puedan aprovechar a comprar de forma online y a buenos precios los productos que necesitan.

Durante los últimos años, el CyberDay en Chile se ha consolidado como uno de los eventos de compras más importantes del país, y en esta edición los chilenos pueden elegir entre 22 categorías, como accesorios de moda, hogar, tecnología, vehículos y accesorios, infantil, vestuario y calzado, mascotas, entre otras, por lo que las marcas más reconocidas y los minoristas que poseen ventas en línea se preparan para ofrecer los mejores productos y una amplia gama de ofertas exclusivas para atraer la mayor cantidad de consumidores.

En particular, los celulares en oferta se han convertido en protagonistas de este fenómeno, ya que los avances tecnológicos y la creciente demanda han generado una gran competencia entre las marcas que presentan en el mercado una gran cantidad de modelos constantemente.

Este evento anual, se ha convertido en el modo más práctico y accesible para que muchos puedan comprar y encontrar infinidad de productos como ofertas zapatillas, indumentaria deportiva, muebles, tecnología y mucho más.

El auge del CyberDay en Chile

Si bien el Cyber Day data de 2005, fue recién durante el año 2014 que se realizó por primera vez en Chile, evento del cual participaron apenas un puñado de marcas líderes que se animaron a participar y que marcaron el rumbo de las compras por internet en el país.

Este primer evento virtual, al ser la primera prueba tuvo algunos problemas técnicos en donde los sitios web, ante tanto flujo de usuarios, se saturaron. Además, tuvo una gran aceptación de parte de los usuarios que influyeron de manera positiva en las tiendas de venta online.

Tuvo algunos inconvenientes técnicos: las páginas web se colapsaron al momento de completar el pago y durante el checkout se mostraba nuevamente el precio original, sin el descuento correspondiente, lo que provocó que varios usuarios hicieran reclamos ante la Sernac, instituto organizador del mismo en un principio.

Pero a pesar de todo, contó con gran aceptación por parte de los consumidores. Además, se lograron recaudar 30 millones de dólares (MDD), una cifra ocho veces más alta que las ventas de un día normal.

Los productos más elegidos en la historia del CyberDay

Desde que inició en el país este evento, la categoría que mayor cantidad de ventas obtiene es la de tecnología, en donde los usuarios aprovechan a comprar todo tipo de dispositivos electrónicos. Desde consolas de videojuegos, sillas gamer, teléfonos celulares, tablets y más.

Pasa lo mismo con la categoría de indumentaria y accesorios de moda, que junto con calzado también están en los primeros puestos de la lista. Al ser estos los productos que más se venden, por lo general las empresas realizan sus análisis, y deciden también poner las mejores ofertas y descuentos exclusivos en estos productos.

Resultados de la edición 2022

Según datos aportados por la Cámara de Comercio la edición anterior del CyberDay superó las ventas llegando casi a los US$500 millones, en donde se contabilizaron más de 5 millones de operaciones que integran aproximadamente 20 millones de productos en las más de 20 categorías, que incluyen también diferentes tipos de servicios.

En cuanto a los precios en que se encontraron los productos, se pudo establecer que hubo una rebaja de aproximadamente un 24% del valor inicial del producto, por lo que se deduce que las empresas y comercios estuvieron a la altura del evento y ofrecieron verdaderamente descuentos significativos en sus productos.

Finalmente, entre los productos más vendidos la lista se mantiene, poniendo en primera fila a la tecnología, dentro de esta categoría se destacan la compra de notebook, oferta celulares chile y demás accesorios.

Por otra parte, liderando también el listado aparecen los productos para el hogar y la vestimenta y el calzado, marcando una preferencia por las prendas deportivas y outdoor, y uno de los productos con mayor salida fueron las ofertas zapatillas chile.

El marketing y el comercio electrónico están en constante evolución, y eventos como el CyberDay Chile 2023 demuestran cómo las ofertas y descuentos en productos tecnológicos, como los celulares, y otros artículos populares, como las zapatillas, pueden captar la atención y el interés de los consumidores.

Planificar e investigar los días previos para aprovechar al máximo

Para aprovechar al máximo el CyberDay Chile 2023 y encontrar las mejores oferta celulares entre otras opciones de tecnología y una infinidad de productos, es fundamental realizar una planificación y una investigación previa.

Para ello previamente hay que establecer prioridades en cuanto a lo que se necesita y a las preferencias que uno tiene. En un segundo paso, será necesario investigar las cualidades de los diferentes modelos del producto que se haya decidido comprar; en este caso pueden ser, por ejemplo, algún par de zapatillas en oferta, compara los precios de las mismas marcas y modelos en diferentes tiendas.

Hay que considerar asimismo toda la información de fechas y horarios puntuales del CyberDay y las políticas de devolución y envío con las que cuentan los comercios, saber si el envío está incluido en el valor de compra o se debe abonar aparte, entre otras cuestiones.

Aprovechar las ofertas exclusivas y planificar de antemano son elementos clave para sacar el máximo provecho de este evento. Cada CyberDay se transforma en una experiencia emocionante y llena de oportunidades para los amantes de la tecnología, la indumentaria y la decoración del hogar, por ejemplo, y para los fanáticos de las compras en línea.

La atracción principal: los celulares

Los Smartphone se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, no solo nos permiten comunicarnos, sino que también nos brindan acceso a una amplia gama de servicios y aplicaciones, a través de ellos podemos trabajar, realizar una infinidad de tareas hasta encontrar el más variado entretenimiento.

Por eso durante el CyberDay, los consumidores podrán encontrar una gran cantidad de ofertas en celulares, que van desde descuentos en modelos de alta gama hasta promociones especiales en dispositivos más asequibles, hay opciones para todos los presupuestos y una gran cantidad de marcas y modelos para que puedas encontrar el teléfono que se adapte a tus necesidades y preferencias.

Los productos tecnológicos más esperados son los celulares y dentro de esta amplia categoría, los más buscados en este tipo de eventos suelen ser aquellos de marcas reconocidas como Apple, Samsung, Motorola, y Xiaomi. Seguramente este año serán los últimos modelos de Apple, el iPhone 13 y 14, y los Samsung Galaxy Z, S22 y S23, todos modelos de alta gama. Por su parte de Xiaomi uno de los más requeridos puede ser el modelo 12, seguramente estos serán los dispositivos con más preponderancia dentro del mercado y los que más elijan los usuarios.

Son dispositivos que poseen muy buena calidad de cámara, alto rendimiento y un diseño destacado, que los hace entrar dentro de la gama alta con muy buena calidad. Al respecto Juan Isaac, menciona que “tenemos de vuelta la gama media, pero con características de gama alta, volvió la aclamada línea A de Samsung con su modelo A54”.

El atractivo de las zapatillas deportivas

Otro producto que ha ganado popularidad en el CyberDay son las zapatillas. En la era del estilo de vida activo, las zapatillas se han convertido en un accesorio imprescindible para muchas personas. Durante el evento, las marcas de calzado deportivo y minoristas en línea ofrecen descuentos atractivos en una amplia variedad de modelos y estilos.

Los consumidores pueden encontrar ofertas exclusivas en zapatillas de marca reconocida, lo que les permite renovar su guardarropa deportivo a precios más accesibles.

Consejos útiles para realizar tus compras

Si eres de las personas que siempre espera este tipo de eventos para hacer tus compras con descuento, seguro que ya conoces como funciona, pero es importante que se tengan en cuenta algunos consejos para hacer compras seguras y no tener problemas ni con las marcas ni con los productos adquiridos.

Para poder aprovechar al máximo las promociones te sugerimos que visites con antelación los sitios de las marcas donde vas a realizar tus compras y crees un usuario antes de que inicie el CyberDay Crea tu usuario antes de que empiece el Cyber Day Chile, de esta forma ganas tiempo y te evitas tener que estar generando un usuario en medio del evento.

Algo que parece una obviedad pero que siempre viene bien recordar es la importancia de leer bien los términos y condiciones antes de realizar la compra. Para conocer cuáles son los detalles de postventa, envío, plazos de entrega, la política de cambios, los costos en caso de tener que devolver el producto, la seguridad del sitio web, entre otros temas de relevancia.

El cyber chile 2023 posee una web oficial que te permite consultar allí todas las dudas respecto a las marcas participantes y los rubros y categorías. Para ingresar a un sitio web de alguna tienda es bueno que lo hagas desde esta web oficial, ya que si está allí te aseguras que esté dentro de los comercios inscriptos en la promoción.

Otro punto a chequear en los sitios web es que para que sean seguros debe tener HTTPS, lo que indica que cumple con todos los requisitos de seguridad y de protección de datos para realizar la compra. Debe aparecer al costado del navegador la imagen de un candado con el texto anteriormente detallado. Chequéalo en cada inicio web que hagas, cuando tengas que llenar un formulario de registro o al momento del pago.

Dos de las últimas cuestiones a considerar son los medios de pago que cada tienda online ofrece, y los derechos que como consumidor posees para que puedas hacer tus reclamos en caso que surja algún inconveniente.

Con respecto a los medios de pago, lo que más se utiliza son tarjetas de crédito bancarias, tarjetas de débito, y transferencias desde cuentas corrientes. Lo importante es no entregar datos bancarios a aquellos comercios que no estén registrados, y si es posible, no acceder desde redes de wifi que sean públicas, elige las que son privadas que brindan mayor seguridad.

Finalmente es aconsejable mantenerse informado sobre los derechos del consumidor, toda compra por internet establece normas para regular los circuitos y de esta forma te sentirás seguro al comprar lo que sea. Exige el comprobante de compra y guárdalo como garantía.

Si bien ya hace varios años que se lleva adelante este evento de e-commerce, y los usuarios ya están acostumbrados al sistema y funcionamiento del evento, las empresas y sobre todo las tiendas minoristas deben seguir avanzando para poder ofrecer mejores servicios y que las compras durante estos días sean completamente gratificantes.

Es importante que las tiendas se preparen para poder sostener el flujo de ventas, esto implica que el sitio web no se caiga y que se faciliten a través del mismo los procesos de compra y envío de los productos, esto también favorecerá de manera directa al crecimiento de la empresa, y a mejorar sus mecanismos de venta.