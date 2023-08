«Es muy niño y hace lo que le dicen»: Ignacia Michelson se refiere a su quiebre con Marcianeke

Hace un tiempo se confirmó el quiebre amoroso entre Marcianeke e Ignacia Michelson.

Los chiquillos estuvieron juntos durante meses y eran unas de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

Todo comenzó como una amistad, pero de a poco se les empezó a ver más tiempo juntos hasta que confirmaron su romance.

Sin embargo, la relación se fue desgastando, hasta que finalmente terminaron. Algo que sorprendió a muchos de los seguidores de Marcianeke e Ignacia Michelson.

Actualmente, la conocida modelo se encuentra disfrutando de un viaje fuera de Chile y cada vez que tiene tiempo aprovecha de interactuar con sus seguidores de Instagram.

En este sentido, recientemente se refirió al cantante urbano, ya que un seguidor le preguntó: «Crees que Marcianeke es un mal hombre?».

Ante esto, Ignacia Michelson señaló que le desea lo mejor al cantante. Además, se refirió a los motivos de su quiebre.

«No creo que sea un mal hombre, es muy niño y hace lo que le dicen! Yo le deseo lo mejor siempre, tiene mucho talento, pero yo estoy más grande y quiero y veo la vida de otra forma!», explicó la modelo.

Cabe destacar que hace unos días Ignacia Michelson descartó volver con el artista urbano.

Ignacia Michelson descarta regresar con Marcianeke

Hace unos días, a través de Instagram, la conocida modelo respondió a un seguidor sobre un posible regreso con Marcianeke.

«Nachita, ¿volverías con el Mati en un futuro? Pese a que él empezó a seguir a su ex y le da like a sus fotos», preguntó un o una seguidora de Ignacia Michelson.

Ante esto, la exchica reality no dudó y contestó de inmediato la polémica consulta. «Cero posibilidad, me hacen una y no perdono. Menos si tengo una lista enorme de pretendientes!», lanzó sin filtro.

De este modo, se ve muy lejana una posible reconciliación entre Marcianeke e Ignacia Michelson.