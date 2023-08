«Para la próxima paro los carros»: La potente advertencia de Vale Roth contra la industria televisiva

Vale Roth, la reconocida exparticipante de Calle 7, realizó un potente descargo mediante Instagram recientemente.

Este fue destinado a la televisión. En particular hacía los programas a los que ha sido invitada.

De este modo, la bailarina compartió una captura de una conversación que mantuvo con Katya Soraco, su madre, con quien realizaron una dura crítica.

La dura crítica de Vale Roth a la televisión

Según consignó ADN, en el pantallazo compartido por Vale Roth se puede apreciar que le señala a su madre: «No pienso ir a otro programa más si me siguen preguntando cosas incómodas que están más que superadas».

De este modo, la bailarina dejó en claro los motivos de su descontento con los programas televisivos.

«No estoy ni ahí. Quiero contar cosas buenas, ya estoy chata que me saquen toda mi vida pasada», señaló.

«Es como que no dan vuelta la página. Me impresiona que, a programa que voy, siempre es lo mismo», agregó Valentina Roth en Instagram.

«Ya me aburrí, para la próxima paro los carros y digo ‘¿no hay otra pregunta más actual?'», advirtió.

En este sentido, Vale Roth criticó el hecho de que nunca se le hacen consultas sobre temas positivos.

«Es que no les interesa lo bueno, po. Tengo una clínica que abriré luego, tengo página web, me casé, tengo una hija… Estoy feliz y nadie me pregunta por eso», expresó la exparticipante de Calle 7.

Ante esto, la madre de Vale Roth se mostró de acuerdo con la postura de hija y mencionó: «Te irías a la mierda. Olvídate, te hacen pebre».

«Jamás dejes y permitas eso, no tiene precio (…) porque la gente que se burla y ríe es mala», agregó Katya Soraco de acuerdo a lo informado por ADN.

Cabe destacar que las historia ya no están disponibles en el Instagram de Vale Roth, sin embargo, fue compartida por el medio mencionado anteriormente.