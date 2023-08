¡Se le desfiguró la cara! Así fue el momento en que Trinidad se entera de su porcentaje de eliminación en Gran Hermano

Este domingo se vivió una de las galas de eliminación más polémicas desde que comenzó Gran Hermano Chile. Pues fue tanto así, que la salida de Trinidad Cerda pasó casi desapercibida.

Cabe recalcar que al momento de conocerse la nominación de «Trini», las redes sociales no dudaron en unirse con la finalidad de votar por ella, llegando a juntar más de un millón de pesos en menos de 24 horas. Convirtiéndose de esta forma en la participante con el mayor porcentaje de eliminación en Chile, con un 94%, superando a Viviana Acevedo que tenía el récord anterior, según consigna Radio Corazón.

Sin embargo, lo anterior quedó en segundo plano luego del tremendo show que protagonizó Lucas Crespo al referirse con duros términos y amenazar a Pincoya, a quien la trató de «guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar. Es un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular». Todo esto antes de conocer los resultados.

Pero esto no quedó allí, puesto que expresó que se iba a encargar de hacerle la vida imposible en caso de que siguiera en Gran Hermano Chile. «Te voy a webiar cada vez que hables, toda la semana, no vai a hablar nunca más fuerte, no sabí hilar más de dos palabras».

Es en este contexto que luego de que informaran que Trinidad debía abandonar la casa, a ella no se le ocurrió nada mejor que decirle a la Pincoya: «¡No me toques nunca más, guarén asquerosa!», además de gritar en varias ocasiones «asquerosa».

La reacción de Trinidad tras saber el porcentaje de su eliminación

Tras todo el alboroto, Trinidad aterrizó en Santiago proveniente desde Buenos Aires. Al llegar al aeropuerto lo estaba esperando un creador de contenido de TikTok y YouTube @diegoaranistv, quien llegó para preguntarle por su alto porcentaje de eliminación.

En primera instancia, a la mujer de 35 años se le ve más que feliz, hasta que el tiktoker le dice: «No sé si sabes Trini que te fuiste con un 94% de…(los votos)«, momento en el que la productora que la acompañaba responde «no, no puede recibir información». En ese momento se le desfiguró la cara de una.