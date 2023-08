Terremoto en Gran Hermano: Filtran funa en contra de participante del reality

A diferencia de las semanas anteriores, esta semana ha estado marcada por lo favorecida que ha resultado para los «Lulos». Pues Raimundo hace dos días se coronó como el líder de la semana, quien fue el último en ingresar a la casa y es aliado del mencionado grupo.

En este contexto, les arruinó todo tipo de estrategia a los participantes de la otra pieza. Ya que Rai no dudó en salvar a Jennifer Galvarini «Pincoya» de la placa de eliminación.

Pero eso no es todo, ya que durante la prueba del «congelado», las eliminadas Viviana, Trinidad y Estefanía revolucionaron Gran Hermano dejando mensajes sobre cuál es el grupo favorito de la gente. Además de dirigirse a sus «amigos» diciéndoles que se sienten decepcionados por sus actos.

En contra parte, el participante de la pieza de al lado «Jorge» ha estado viviendo una semana del terror. Pues perdió la prueba del líder de la semana, su gran amiga Skarleth es la principal apuntada para ser eliminada de esta semana y tampoco pudo hacer la nominación espontánea y fulminante. Sumado a esto, también fue víctima de un accidente en sus partes íntimas al momento de hacer la prueba de presupuesto.

Exponen funa a Jorge Aldoney de Gran Hermano Chile

Sin embargo, su tortura no acabaría, ya que hace unas horas, la organización «Mister Chile» se desmarcó del apodo de Jorge Aldoney. «Queremos aclarar que Jorge no es Mr. Chile de nuestra organización, y que él no nos representa laboralmente, ya que no posee los valores que les inculcamos a nuestros ganadores para que nos representen en el extranjero. Después de actitudes muy groseras por sus redes sociales, hacia nuestra organización, no supimos más de él hasta ahora».

A lo que añadieron: «Sin rencores le deseamos éxito en sus proyectos», remataron a través de Infama.