«Agárrese las minitas que quiera»: Esta fue la potente respuesta de Daniela Aránguiz tras conocer la oferta de Canal 13 a Luis Mateucci

Luis Mateucci fue confirmado por el reality «Tierra Brava» y por supuesto que Daniela Aránguiz tuvo algo que decir tras el regreso a la pantalla chica de su «pinche».

Hay que destacar que al momento de ser entrevistado por Canal 13, el chiquillo entregó detalles más claros de su vínculo con la ex chica Mekano y panelista de Zona de Estrellas.

«Entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento», confesó Luis Mateucci, quien valoró la reacción que tuvo Daniela Aránguiz.

«Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura. No sé si yo habría reaccionado así si fuese al revés la situación, y tampoco lo habría hecho Oriana (Marzoli) conmigo», aseguró el cordobés de 35 años.

Así, tras varios meses de relación con Daniela Aránguiz, el trasandino ingresará con la libertad de conocer a alguien más. «No entro buscando el amor, porque no lo necesito. Pero me conozco y sé, y la ex chica Mekano lo sabe más que nadie, que soy peligroso, soy picaflor, como dicen ustedes», manifiestó Luis Mateucci.

¿Cuál fue la reacción de Daniela Aránguiz?

Fue a través de Zona de Estrellas donde la panelista farandulera adelantó que Luis Mateucci entraría a «Tierra Brava». Pero la «bomba» no fue lo único que dijo Daniela Aránguiz, pues también tuvo palabras para referirse al vínculo de ambos.

«Yo estaba saliendo con Mateucci. Lo estaba pasando chancho, porque me encantaba salir con él. Salíamos a bailar, a comer, viajábamos, fuimos a Brasil, Argentina, para todos lados», aseguró la ex chica Mekano, según consignó La Cuarta.

De igual manera, la chiquilla reveló el mensaje que le entregó al nuevo participante del reality de Canal 13. «Nunca tuvimos un nombre de la relación. Y cuando me cuenta que le ofrecen el reality me dijo: ‘démonos este tiempo’, le digo: ‘no. No hay tiempo. Usted entra solterito, agárrese las minitas que quiera, libre sin culpa y después cuando usted salga ahí veremos si yo quiero estar contigo’», desclasificó Daniela Aránguiz.