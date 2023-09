«Soy una persona libre aquí afuera»: Bambino confirma el quiebre de su relación con Alessia tras el reingreso de la participante a Gran Hermano

Alessia Traverso remeció la farándula chilena durante las últimas horas tras confirmar su distancimiento con Fernando «Bambino» Altamirano. Todo en el marco de su regreso a la casa-estudio de Gran Hermano tras ser eliminada el martes pasado.

Recordemos que la chiquilla recibió el 54,90% de las preferencias negativas del público para dejar la casa. Lo anterior se desarrolló en una ajustada votación con Scarlette Gálvez. Sin embargo, Alessia Traverso fue la tercera en recibir más votos (4) por parte de los actuales participantes de Gran Hermano en el marco de la primera parte del repechaje.

Asimismo, después de que la joven confirmara que hará efectivo su reingreso, la chiquilla abordó un tema importante: su relación con Bambino.

¿Se acabó el amor entre Alessia y Bambino tras decidir reingresar a Gran Hermano?

«Es muy diferente estar afuera, pero yo ya lo sabía. Dentro de la casa igual siempre lo quise respetar (a Fernando Altamirano), porque cuando me gusta de verdad alguien, respeto igual la relación, aunque no estemos pololeando ni nada», declaró Alessia Traverso, en diálogo con Tiempo X.

Igualmente, la participante de Gran Hermano dijo: «acá afuera estamos volviéndonos a conocer de cero. Él me vio 2 meses, pero yo no lo vi, entonces le dije que me tuviera paciencia, porque necesito ir muy lento», complementó.

Por su lado, «Bambino» también conversó con el medio antes mencionado. En esta oportunidad manifestó su empatía por Alessia tras su breve salida de Gran Hermano Chile. «Por supuesto que los sentimientos o la relación va cambiando, un poco apagándose y por eso aquí afuera tenemos que ir de nuevo», declaró y además agregó: «ella salió con dos meses sin verme entonces obviamente algo cambia, es normal, porque estábamos acostumbrados a vernos todo el día».

La importante decisión que tomaron como pareja

En el marco del reingreso a Gran Hermano de Alessia Traverso y la oportunidad de Bambino, ambos tuvieron un importante diálogo para abordar el tema sentimental.

«Vamos a ver qué pasa si me toca entrar. Ella es una mujer libre, que le vaya bien adentro, yo también soy una persona libre aquí afuera», indicó Bambino, además de añadir: «yo voy a hacer mis cosas, enfocarme en mis proyectos y, el día de mañana, cuando ella salga, veremos qué pasa», continuó diciendo el chiquillo.

«Ya lo hemos conversado, anoche estuvimos juntos, y yo creo que las cosas están claras, para ambos… El día de mañana veremos qué pasa», enfatizó Bambino, quien remató el tema declarando: «prefiero no encasillarme en algo».

En el caso de Alessia Traverso, ella aseguró: «el cariño que le tengo es muy genuino, le deseo lo mejor, es una linda persona y lo apoyo totalmente», confesó. Igualmente, la chiquilla también expresó: «vamos a seguir conociéndonos y ojalá que todo se de bien. No me cierro a una amistad, a una relación, tenemos que volver a conocernos», agregó la cantante.

«Fui muy honesta con él, quise tener responsabilidad afectiva y que necesito un poco de espacio, pero para que nos conozcamos de nuevo. Lo quiero mucho, me gusta, así que quiero seguir conociéndolo», cerró la participante del programa.