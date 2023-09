«Me encantó el bikini fantasma»: Denise Rosenthal enciende TikTok con diminuto traje de baño

Además de estar preparando a sus seguidores que esperan la llegada de su nuevo álbum «Supernova», la cantante Denise Rosenthal también pasa el tiempo subiendo divertidos registros a sus redes.

Tal fue la ocasión cuando la artista chilena se lució en TikTok, plataforma en la que se hizo viral tras subir un breve video de 13 segundos que acumuló más de un millón de visualizaciones en la plataforma.

«😅🤷🏽‍♀️🤣 HAHAHAHA… Pal bronceo po jiji… Aquí la culisalvaje», escribió Denise Rosenthal en la bajada del registro que acumuló cerca de dos mil comentario y más de 122 mil me gusta. Asimismo, también agregó la canción «Rosa Jaguar», su más reciente sencillo lanzado en colaboración con Loyaltty & Goyo.

Las reacciones al video de alto impacto de Denise Rosenthal

«X: y qué tan chico puede ser tu bikini…?», dice parte del video subido por la cantante chilena, previo a darse vuelta y lucir su diminuto traje de baño tipo animal print.

«de verdad no puede ser más hermosa 🥰»; «Amo tu locura, qué sobresalga esa perso qué muchos temen demostrar, siga brillando 🔥»; «yo me pongo uno de esos y se me desaparece en el cuerpo jajaja»; «completamente diosa»; «La que puede, puede. Maravilloso me encantaría tener esa perso 👏🏻», «que mujerón»; «Qué envidia 🥺 hermosa como siempre 🥰», «hermoso pues me encanto el bikini fantasma jejeje y soporten envidiosas jajajaj y love you mujer maravillosa🥳🥳🥳», es parte de los comentarios que se observaron en la cuenta de TikTok de la artista nacional.

La gran noticia que subió la artista

Fue durante la tarde del pasado jueves 14 de septiembre cuando la cantante chilena subió una serie de fotitos en bikini tomadas en Miami. Estos registros fueron acompañados por una buena noticia.

«Se agotó la venta de mi álbum 😱😭 En solo un par de días!!! Y está tan hermoso 😭 Le pusimos mucho amorcito y la experiencia será MAGNÍFICA 🥰🤩😭», partió diciendo la artista nacional.

Igualmente, Denise Rosenthal continuó señalando: «quién va????? Quién quisiera ir??? Quién quiere una gira?? Quiénes son los más precius?? Quién es la queen que llego de vacaciones renovada aunque no pudo desconectarse tanto porque al fin están ocurriendo todas las cosas que soñó en su cabecita?❤️🥰🤩 Les amo!! Cuídense muchito el finde!!! Supernova era its coming ❤️🥰✨», lanzó la reconocida exponente nacional, quien se llenó de piropos en su cuenta personal.

«Tchaaao 💖»; «Ay no! Es que te pasai 🔥♥️»; «🤭 La única mujer que me hace suspirar 💖🥰🔥»; «Me dejai loco😍🔥»; «Estoy a punto del infarto te amo 😍😘», es parte de lo que le escribieron a la joven cantante.